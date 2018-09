Harter Einsatz und kurze Nacht in Meppen

Dicht an dicht standen die Feldbetten in der Halle.

Wildeshausen - Auf ungewohntem Gebiet sind die freiwilligen Wildeshauser Feuerwehrkräfte derzeit im Rahmen des Einsatzes beim Moorbrand in Meppen aktiv. Wie berichtet, starteten 17 Mitglieder am Sonntag mit vier Fahrzeugen als Teil der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Oldenburg, um vor Ort zu helfen, denn trotz des Regens brennt das Moor unter der Oberfläche weiter.

Nach Angaben des Pressesprechers der Wildeshauser Feuerwehr, Daniel Engels, gab es am Sonntag zunächst eine Lageeinweisung, dann rückte die Bereitschaft in das Einsatzgebiet vor. „Wir haben an einer größeren Stelle die Brandbekämpfung aufgenommen. Das Vorgehen ist äußerst kräftezehrend und anstrengend“, so Engels, der darauf hinweist, dass der Einsatz mit der eigentlichen Brandbekämpfung im Wildeshauser Alltag nicht zu vergleichen ist. Aber: „Unsere Kameraden sind voll motiviert und kämpfen sich durch. Sie geben alles!“

Die Erholung ist nach einem solchen Einsatz aber auch nicht so leicht zu bekommen. Die Feuerwehrkameraden schlafen in Turnhallen, die zu überdimensionierten Schlafräumen umfunktioniert wurden. Darin sind Feldbetten aufgestellt, die nicht viel Raum für Privatsphäre lassen. Glücklich schätzen konnte sich jeder, der Ohrstöpsel dabei hatte.

Am Montagmorgen gab es nach ein wenig Schlaf zunächst ein Frühstück, bevor es dann wieder ins Einsatzgebiet ging. Die Dauer der Hilfe wurde am Sonntag vom Kreisfeuerwehrverband mit 36 bis 48 Stunden taxiert. - dr