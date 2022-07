Harpstedter Straße in Wildeshausen: Pendler ignorieren Sperrung

Baufirma beschwert sich

+ © dr Durchfahrt zum Aldi-Markt erlaubt: An der Harpstedter Straße in Wildeshausen liegen einige Einzelhändler. © dr

Die erste Woche Baustelle auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen ist geschafft. Offenbar ignorieren viele Pendler aber das Durchfahrverbot.

Wildeshausen – Offenbar fahren trotz Sperrung viele Pendler durch die Baustelle auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen, die bekanntlich nur für den Anliegerverkehr geöffnet ist. Das geht aus einer Mitteilung der Baufirma an die Anwohner hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Außerdem haben sich die Wildeshauser Sozialdemokraten bei einem Ortstermin ein Bild von der Lage gemacht.

„Heute geht die erste Woche für uns zu Ende“, schreibt die Baufirma am Freitag. „Fazit ist, dass sehr viel Verkehr in der Baustelle herrscht. Viele von außerhalb fahren leider immer noch durch.“ Am Montag und Dienstag soll die Fahrbahn rund zehn Zentimeter tief ausgefräst werden. Die Arbeiten beginnen im Kreuzungsbereich mit der Delmenhorster Straße und gehen dann in Richtung Harpstedt weiter. Währenddessen sei die Fahrbahn in einigen Bereichen nur eingeschränkt zu nutzen. Das Vorbeifahren an der Fräse sei eigenverantwortlich. Schäden an Autos würden nicht ersetzt.

SPD auch auf dem Katenbäker Berg

Die Wildeshauser Sozialdemokraten haben sich kürzlich mit ihrem Landtagskandidaten Thore Güldner bei einer Sommerradtour über die Baustelle an der Harpstedter Straße informiert, heißt es in einer Mitteilung. Der städtische Baudezernent Manfred Meyer erläuterte die Maßnahme und ging darauf ein, dass die Anlieger, sofern der Vorarbeiter dies verantworten kann, zu den Wohngebieten durchfahren könnten. Auf Nachfrage erklärte er, dass halbseitige Straßensperrungen mit einer Ampelanlage aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht mehr in Frage kommen würden. Meyer machte deutlich, dass die Stadt keinerlei Zuständigkeit habe.

Die SPD-Radfahrer fuhren dann weiter zum Katenbäker Berg, wo sie am Spielplatz an der Ratsherr-Dr.-Jacobi-Straße von Anwohner Michael Haake empfangen wurden. Bei dem Treffen wurden mögliche bauliche Maßnahmen in der Tempo-30-Zone thematisiert. Anders als in Wohn- und Spielstraßen gebe es zurzeit außer Verengungen und Aufpflasterungen keine weiteren verkehrstechnischen Instrumente, um geschwindigkeitsreduzierendes Verhalten zu erzwingen, so die SPD in der Pressemitteilung. Der Fraktionsvorsitzende Stephan Dieckmann versprach, sich des Themas anzunehmen. Da auch andere Wohngebiete betroffen seien, müsse man überlegen, welche sinnvollen Maßnahmen für Wildeshausen ergriffen werden könnten, betonte er.