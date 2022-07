Harpstedter Straße: Fräsarbeiten beginnen früher - Zufahrt für Anlieger und Anwohner frei

Von: Dierk Rohdenburg

Nur offen für Anlieger: Die Harpstedter Straße. © dr

Wildeshausen – Planänderung bei den Bauarbeiten für die Erneuerung der Fahrbahn der Harpstedter Straße: Die Fräsarbeiten beginnen nun knapp zwei Wochen vor dem ursprünglich vorgesehenen Termin.

Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit. Seit Montag, so die Information, seien die Arbeiter dabei, in Teilbereichen die abgängige Entwässerungsrinne auszubauen und zu erneuern. Ab Montag, 1. August, sollen dann die Fräsarbeiten beginnen. „Die vorhandene Fahrbahnbefestigung wird mit einer zwei Meter breiten Fräse bearbeitet. Die dadurch entstehenden Absätze zu den einmündenden Straßen und Grundstücken werden angeglichen“, heißt es in der Ankündigung. Diese Arbeiten seien ursprünglich zum Ende der 32. Kalenderwoche (8. bis 14. August) vorgesehen gewesen, aber aufgrund von kurzfristig frei gewordenen Kapazitäten im Logistikbereich könnten sie bereits nächste Woche vorgenommen werden. Bis zu den voraussichtlich am Dienstag, 16. August, beginnenden Asphaltierungsarbeiten wird der Anliegerverkehr über die Fräsfläche geführt.

Fräsarbeiten beginnen am nächsten Montag

Die Fräsarbeiten sollen am nächsten Montag beginnen und am späten Dienstagnachmittag (2. August) abgeschlossen sein. Während der Arbeiten kann der Anliegerverkehr weiterhin durch das Baufeld fahren, jedoch ist an diesen zwei Tagen mit vermehrtem Baustellenverkehr und kurzweiligen Behinderungen durch wartende Lastwagen zu rechnen. Die Anlieger werden gebeten, den Baubereich mit Schrittgeschwindigkeit zu passieren.

Die Behörde berichtet, dass es mit Beginn der Bauarbeiten zu Irritationen bezüglich der Verkehrsführung gekommen sei. Daher werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die offizielle Umleitung über die Kreisstraße 286 (Nordstraße), Kreisstraße 9 (Schulenberger Straße/Simmerhauser Straße), Bundesstraße 213 in beiden Fahrtrichtungen zu nutzen. Von einem Umfahren der Baustelle durch die Anliegerstraßen wird eindringlich abgeraten, weil diese dafür nicht ausgelegt sind.

Nur Anwohner und Anlieger dürfen die Straße befahren

„Lediglich den Anwohnern wird das Befahren der Baustelle gestattet. Weiterhin wird die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben ebenfalls gestattet, damit dort die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können“, heißt es von der Behörde. „Hierfür stehen am Bauanfang und am Bauende Sicherungsposten, die die betroffenen Anwohner/Anlieger dann in das Baufeld lassen.“