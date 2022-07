Umleitungen und zeitweilige Sperrungen: Rätselraten in Richtung Harpstedt

Von: Dierk Rohdenburg

Wie jetzt fahren? Am Montagmorgen war die Zufahrt zur Harpstedter Straße komplett gesperrt, später wieder geöffnet. © dr

Wildeshausen – Wo darf ich hier denn jetzt noch langfahren? Diese Frage stellten sich einige Autofahrer, die am Montag die Harpstedter Straße entweder von der Delmenhorster Straße in Wildeshausen in Richtung Wohngebiete sowie Aldi oder Netto befahren oder von Harpstedt aus in Richtung Wildeshausen gelangen wollten.

Wie berichtet, soll die Strecke im Wildeshauser Stadtgebiet von der Delmenhorster Straße bis zur Reckumer Straße in zwei Teilstücken saniert werden. Zunächst werden die Rinnenbereiche erneuert, dann erfolgt das Abfräsen der Fahrbahn.

Wer am Montagmorgen von Harpstedt aus in Richtung Wildeshausen fahren wollte, wurde im Flecken in Höhe der Landessparkasse zu Oldenburg auf die Umleitung in Richtung Simmerhausen hingewiesen, die dann über die B 213 nach Wildeshausen führt. Es ist aber möglich, die Wildeshauser Straße bis zum Ortseingang der Kreisstadt zu befahren. In Höhe der Reckumer Straße war die Durchfahrt dann mit Kraftfahrzeugen nicht mehr erlaubt. Die Umleitung führte nach rechts über die Ketteler Straße zum Wohlder Weg und Niedersachsenweg oder nach links über die Reckumer Straße in Richtung Katenbäker Berg. Über beide Wege konnte man am Montag wieder auf die Harpstedtedter Straße stoßen. Allerdings war am Vormittag im Bereich der Reckumer Straße zeitweise iemand vor Ort, der diese Umleitungen erläuterte.

Erst gesperrt, dann wieder frei befahrbar

Besser hatten es da die Autofahrer, die von der Delmenhorster Straße auf die Harpstedter Straße abbiegen wollten. Direkt bei der Absperrung hatte sich ein Mitarbeiter der Baufirma postiert, der mithilfe einer Karte zeigte, welche Wege befahren werden können. Der Plan wies als Ausweichstrecke die Dr.-Klingenberg-Straße aus. Der Verkehr wurde dann über die Ratsherr-Hoopmann-Straße zum Zuschlagsweg geleitet. Von dort ging es entweder zurück zur Harpstedter Straße oder in Richtung Heilstättenstraße. So konnten die Fahrer entweder den Ochsenbergweg oder die Harpstedter Straße und den Twistringer Weg erreichen.

Aktuelle Umleitung: Diese Strecke schlägt die Baufirma derzeit für den Kraftfahrzeugverkehr vor, um die Harpstedter Straße zu meiden. © Google Maps

Einige Autofahrer wollten das allerdings nicht akzeptieren. Es kam laut Baustellenmitarbeiter zu chaotischen Fahrmanövern, weshalb der Polier die Sperrung zunächst wieder aufheben ließ. Ab Mittag konnten alle Kraftfahrzeuge ungehindert in Richtung Harpstedt fahren. Das aber, so betonte ein Mitarbeiter der Baufirma, könne ab Dienstag schon wieder hinfällig sein.

Asphaltierungsarbeit ab dem 15. August

Die Asphaltierungsarbeiten beginnen voraussichtlich am 15. August. Hierzu wird laut Anwohnerinformation die Harpstedter Straße in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, die nacheinander abgearbeitet werden. Der erste Bauabschnitt reicht von der Delmenhorster Straße bis zum Twistringer Weg. Beim Asphalteinbau erfolgt noch einmal eine Trennung in Höhe der Heilstättenstraße.

Der zweite Bauabschnitt reicht vom Twistringer Weg bis zur Reckumer Straße. Die Anwohner haben an dem Tag Einschränkungen, an dem die Fahrbahn acht bis zehn Zentimeter abgefräst werden muss, beim Aufbringen des Bitumenklebers sowie bei den eigentlichen Asphaltierungsarbeiten. Ob und in welchem Umfang eine Befahrbarkeit gewährleistet werden kann, gilt es laut Angaben der Straßenbaubehörde mit dem örtlichen Baustellenpersonal abzustimmen.