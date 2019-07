Dr. Hans-Jürgen Schulte ist tot

+ Dr. Hans-Jürgen Schulte verstarb 78-jährig.

Wildeshausen – Der Wildeshauser Zahnarzt und langjährige Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Dr. Hans-Jürgen Schulte, ist am Dienstag im Alter von 78 Jahren verstorben – nur wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag. Über Jahrzehnte hinweg führte er eine Zahnarztpraxis an der Heemstraße – wie schon zuvor sein Vater. In der Wildeshauser Schützengilde errang er zweimal die Königswürde: Zunächst wurde im Jahr 1953 Kinderkönig, bevor er 1977 noch den Titel des Gildekönigs errang.