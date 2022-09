Wildeshauser Handyverkäufer soll mehrere Geräte unterschlagen haben

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bei einem Wildeshauser Mobilfunkanbieter sollen Geschäfte nicht korrekt abgelaufen sein. © dpa

Wildeshausen – Ein 29-jähriger Mobiltelefonverkäufer ist jetzt vom Amtsgericht in Wildeshausen wegen veruntreuender Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 3.150 Euro verurteilt worden.

Zudem sollen Tatmittel (zwei Handys) im Wert von 1.442 Euro und der Schaden für den Mobilfunkbetreiber in Höhe von 5.287 Euro eingezogen werden.

Der Angeklagte wies alle Beschuldigungen von sich, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Zur Verhandlung war es gekommen, weil der Mann Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 29-Jährigen vor, am 9. September 2019 in einem Wildeshauser Shop vier Handyverträge mit Kunden abgeschlossen zu haben, die nicht im Bundesgebiet lebten und die Rechnungen nicht bezahlen konnten. Er soll zwei Geräte im Wert von 1.442 Euro für sich einbehalten haben, ein drittes soll ein Vermittler erhalten haben.

Acht Verträge für zwei Familien verkauft

Der Verkäufer verzichtete auf einen Anwalt und wies die Anschuldigungen zurück. Ein Kumpel habe sich bei ihm gemeldet und gefragt, ob er Handys an Bekannte verkaufen könne. Das habe er zugesagt und an dem betreffenden Tag vier Verträge für die Familie des einen und vier Verträge für die Familie des anderen abgeschlossen. Alle Ausweisdokumente hätten vorgelegen, lediglich die Daten der Bankkarten habe er erst Wochen später auf mehrmaliges Nachfragen erhalten. Er habe die Handys im Wert von 5 287 Euro auf Lager gehabt und ausgegeben. Damit sei das Geschäft für ihn ganz normal gelaufen.

Das berichtete ein Mann, der als Dolmetscher bei dem Handel dabei war und schon rechtskräftig verurteilt wurde, anders. Es sei klar gewesen, dass die beiden Kunden kein Geld hatten und die Handys weiterverkaufen wollten. „Sie brauchten nicht viele Papiere vorzulegen“, so der 35-jährige Zeuge. Die Handys mit Vertrag hätten dann jeweils einen Euro gekostet. Fünf Telefone hätten so den Besitzer gewechselt. Im Anschluss habe er eine Provision bekommen.

Zeuge: Kunden hatten kein Geld

Auch ein weiterer Zeuge war bereits verurteilt und gab einen Einblick in das Geschehen. Es war ein 26-Jähriger, der das Geschäft angebahnt hatte und vom Verkäufer des Handy-Shops für seinen Job mindestens ein hochwertiges Gerät erhalten haben soll. Er habe seinen Kumpel unterstützen wollen, damit die Verkaufszahlen in Wildeshausen hochgehen, sagte er. Wie viele Geräte konkret verkauft worden seien, habe er aber nicht mitbekommen. Normalerweise könne man jedoch höchstens zwei Verträge an einen Kunden verkaufen, der über die nötige Bonität verfüge.

„Ich weiß nicht, was vor der Tür geschehen ist“, gab sich der Angeklagte ahnungslos. Er selbst habe kein Handy genommen. Warum sechs der Verträge um 11.50 Uhr und zwei weitere erst um 17.34 Uhr abgeschlossen wurden – wie die Richterin kritisch anmerkte – konnte der 29-Jährige nicht sagen.

Für die Staatsanwältin gab es im Anschluss an die Beweisaufnahme keinen Zweifel mehr an der Schuld des Mannes. Sie beantragte eine Strafzahlung von 2.400 Euro. Damit nicht genug: Die Richterin erhöhte noch einmal. Sie habe keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte mindestens zwei Handys für sich zum Schaden des Anbieters einbehalten habe. Zudem müsse er für den entstandenen Gesamtschaden einstehen, sagte sie.