Handwerksbetriebe demonstrieren Innovationen

Hohen und interessierten Besuch hatte am Donnerstag die Firma Hüffermann Krandienst in Wildeshausen. Im Rahmen der ersten Innovationstour „Handwerk Wildeshausen“ waren dort Vertreter des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, Landtagsmitglieder aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie Wirtschaftsförderer zu Gast. „Wir haben einen bunten Strauß an Innovationen zusammengestellt“, so Eckhard Stein, Präsident der Handwerkskammer Oldenburg. So zeigte Hüffermann den Besuchern eine gewichtsoptimierte XXL-Abstützplatte für verschiedene Einsatzbereiche über 300 Tonnen Stützlast (Foto). In Wildeshausen stellte sich auch die einheimische Firma „velsycon“ vor, die ein Multi-Aufnahmegerät entwickelt, das es den Kunden ermöglicht, unterschiedliche Silotypen aufzunehmen, abzusetzen und zu kippen. FW Systeme, ebenfalls aus Wildeshausen, baut einzelradgesteuerte, synchronisierte Gleichstromantriebe für Elektrofahrzeuge. Mit dabei waren auch die Firmen Heinemanufaktur (Elsfleth), die den Heinelifter entwickelt hat, mit dem Motorradfahrer ihr Zweirad allein auf eine erhöhte Ladefläche verladen können, sowie die Firma Friedrich Ahlers (Oldenburg). Foto: dr