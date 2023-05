Handwerkermarkt lockt zahlreiche Besucher an

Stände in der Innenstadt

+ © bor Die Handwerker lockten zahlreiche Besucher an. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Noch bis 18 Uhr ist am heutigen Pfingstsonntag der Handwerkermarkt in der Wildeshauser Innenstadt zum Gildefest geöffnet.

Der Handwerkermarkt zum Gildefest in Wildeshausen hat am Pfingstsonntag zahlreiche Besucher angelockt. Vor allem Familien mit Kindern und Senioren schlenderten über die Westerstraße, während mancher Partygänger wohl noch seinen Kater von „Pfingst-Heiligabend“ auskurierte.

Den Anfang bildeten die alten Traktoren des Trecker-Veteranen-Clubs Lüerte, die auf der Westerstraße vom Westertor kommend in Reih und Glied aufgestellt waren. Die gepflegten Arbeitsmaschinen zogen manchen interessierten Blick auf sich. Im weiteren Verlauf der Westerstraße hatten diverse Handwerker ihre Stände aufgebaut.

Schmied hämmert auf seinem Amboss

Ein Schmied hämmerte eine Eisenstange auf seinem Amboss in Form, während gegenüber Uromas Handarbeitskunst gepflegt wurden. Und auch Gerrit Finke sowie Uwe Dölemeyer waren mit ihren Gilde-Holzfiguren aus dem Erzgebirge am Start. Allerdings nicht mit der aktuellen Figur, denn das Paket mit 100 Exemplaren ist immer noch nicht wieder aufgetaucht.

Ein Stück weiter die Straße runter arbeitete sich der türkische Schuhputzer, mit „holländischem Migrationshintergrund“ an der Besohlung der Passanten ab. Und das mit beachtlichem Enthusiasmus, der sich auch in seiner Lautstärke ausdrückte. Oberleutnant Stefan Mahlstede bekam die Schuhe ordentlich poliert.

+ Der Schuhputzer kümmert sich engagiert um Oberleutnant Stefan Mahlstedes Schuhe. © bor

Auf dem Marktplatz unterhielt die Band „Downbeat“ das Publikum, das auf Bierzeltgarnituren vor der Bühne Platz genommen hatte. Zahlreiche Essens- und auch Getränkestände sorgten für genug feste und flüssige Nahrung. Und in der Kurve zur Huntestraße verkaufte die Tierschutzgruppe Oldenburg-Land Flohmarktartikel zum Wohle der Tiere. Außerdem bot Hedwig „Holli“ Jüchter Kalender ihrer bekannten Pfingstfiguren an. Am Pfingstmontag ist der Markt wieder von 11 bis 18 Uhr geöffnet.