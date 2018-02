Handwerk aus dem Museum?

Beissert für Erhalt der Lohgerberei

Wildeshausen - Hans-Werner Beissert, Betreiber des privaten „Museums Urgeschichte – Neuzeit“ in Kleinenkneten setzt sich dafür ein, mit allen Mitteln die alte Lohgerberei an der Huntestraße in Wildeshausen zu erhalten. „Es ist Eile geboten“, schreibt er in einer Pressemitteilung und bietet an, einen Teil seiner Sammlung Volkskunde als Schenkung oder Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen.