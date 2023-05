Hand aus Steaker befreit und Mülltonnen abgelöscht

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Einsatz bei einem Mülltonnenbrand an der Harpstedter Straße. © Feuerwehr

Zwei Einsätze gab es für die Wildeshauser Feuerwehr am Samstag. Neben einem Mülltonnenbrand musste die Hand einer Frau aus einem Steaker befreit werden.

Wildeshausen – Gegen 22.31 Uhr musste die Wildeshauser Feuerwehr am Samstag ausrücken, weil nach Angaben der Großleitstelle in Oldenburg eine Garage brennen sollte.

Der Einsatzort lag an der Harpstedter Straße. 22 Kräfte rückten mit vier Fahrzeugen aus, weil der Brand bei einer Wohneinrichtung entstanden sein sollte. Beim Eintreffen konnten die Feuerwehrkameraden schnell erkunden, dass „nur“ die Mülltonnen unmittelbar an der Garage brannten. Ein Trupp unter Atemschutz begrenzte den Brand schnell und löschte die Tonnen ab, sodass dieser sich nicht weiter auf die angrenzenden Garagen ausbreiten konnte. Nach der Kontrolle des Umfeldes mit der Wärmebildkamera war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Bereits am Samstag Einsatz am Stockenkamp in Wildeshausen

Bereits am Samstag gegen 8.45 Uhr hatte es einen Alarm gegeben, weil am Stockenkamp eine Person mit der Hand in einen Steaker geraten sein sollte. Unter einem Steaker versteht man eine Maschine zur Fleischbearbeitung, die mit zwei gegeneinander rotierenden Walzen ausgestattet ist. Diese Walzen sind mit Messer versehen.

Der Rettungsdienst war beim Eintreffen an der Einsatzstelle bereits vor Ort und versorgte die Patientin. Die Feuerwehr unterstützte zunächst den Rettungsdienst und befreite die Hand der Patientin mit dem Besitzer des Betriebes zusammen aus der Maschine. Die Patientin wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

„Es war eine sehr professionelle und ruhige Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und vor allem auch dem Eigentümer des Betriebes, der zu diesem schnellen Einsatzerfolg beitrug“, teilte Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels mit.