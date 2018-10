Hans-Werner Beissert fordert mehr Tempo beim Bau des Urgeschichtlichen Zentrums

Hans-Werner Beissert hat eine umfangreiche Sammlung von Gegenständen aus der Jungstein-, Bronze- und Eisenzeit zusammengetragen. Diese will er alsbald an das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen übergeben.

Kleinenkneten - Von Phillip Petzold. Hans-Werner Beissert will etwas bewegen. Der 78-jährige Archäologe möchte seine Sammlung von historischen Fundstücken aus der Region an das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) übergeben – und das möglichst bald. Außerdem hat er konkrete Vorstellungen für das UZW.

„Ich weiß, was Heimat bedeutet, denn ich habe meine verloren“, berichtet Beissert, der 1940 in Masuren geboren wurde. „Aber viele Leute wissen nicht zu schätzen, was vor ihrer eigenen Haustür liegt. Das ist leider normal.“ Der 78-Jährige sieht es als seine Mission an, den Menschen den Wert von Geschichte bewusst zu machen. „Heutzutage gibt es viel Zerstreuung und Ablenkung. Man muss die Menschen immer wieder daran erinnern, etwas zu unternehmen.“ Er weist darauf hin, dass es die Vorfahren der heutzutage hier lebenden Menschen sind, um die es geht. Sie hätten der Nachwelt einen wertvollen Schatz hinterlassen: Gebrauchsgegenstände, Kunst, Urnen, Werkzeuge und vieles mehr. Etliche Stücke aus der Jungstein-, Bronze- und Eisenzeit hat Beissert in seinem Museum in Kleinenkneten zusammengetragen.

+ Neben steinernen Werkzeugen hat Beissert auch kunstvolle Gegenstände in seinem Besitz.

Seine Begeisterung für die Exponate ist deutlich zu spüren. „Das ist eine ganz faszinierende Sache“, sagt er und zeigt auf einen Armreif aus Bronze, der in der Weser bei Bremen gefunden wurde. Ein fast identisches Exemplar wurde in Wildeshausen gefunden und belege, die damaligen engen Handelsbeziehungen. „Da geht mit das Herzchen auf“, schwärmt Beissert.

Er möchte seine ganze Sammlung dem UZW als „Keimzelle“ übergeben. Das sei von vorneherein der Sinn hinter seinem Museum gewesen. Für das Zentrum hat er ganz klare Vorstellungen: „Der Name Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen verpflichtet, desshalb können die Besucher zu Recht etwas Besonderes erwarten“, findet er. Dafür brauche es neben Exponaten unbedingt eine Bibliothek. „Diese Kombination erst wird den Erfolg bringen“, ist der 78-jährige sich sicher. Zudem sollen die Besucher die Gelegenheit bekommen, Nachbildungen der Ausstellungsstücke in die Hand zu nehmen, um diese „begreifbar zu machen“. Außerdem solle die Entwicklung des Menschen – zumindest verkürzt – dargestellt werden. „Halbe Sachen bringen rein gar nichts und werden nicht weiterhelfen.“ Die Sammlung möchte er zeitnah übergeben, den größten Teil davon sogar als Geschenk. Nur für die Gegenstände, die er selbst gekauft hat, erwartet Beissert „einen gewissen finanziellen Ausgleich“.

+ Dieser Armring aus Bronze gehört zu den Stücken, die Beissert besonders faszinieren. J Fotos: Petzold

Den Menschen den Wert der Vergangenheit zu zeigen, ist ihm wichtig. „Die Kenntnis der eigenen Geschichte gehört zu einem Kulturvolk dazu“, meint er. Darum habe er das Museum eingerichtet, aus einer Mischung aus „Idealismus und Dummheit“, wie er mit einem Schmunzeln erzählt. „Wir sollten diese Dinge für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten.“

Auch wenn es ihm nicht schnell genug geht, ist Beissert mit der bisherigen baulichen Planung zufrieden – sie wirke „sehr ansprechend“. Jetzt liege es an Politik, Verwaltung und den Bürgern, die Errichtung des UZW zu beschleunigen.