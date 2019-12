Offenbar sind rund 80 Jahre lang viele Tausend Wildeshauser und Gäste durch den Wacheeingang des historischen Rathauses in Wildeshausen gegangen und haben dabei sowohl von innen als auch von außen einen Türknauf berührt, der rundum mit Hakenkreuzen verziert ist – und zwar sowohl am Griff als auch am Beschlag.

Wildeshausen - Aufgefallen ist das bis Mittwoch niemandem, denn auf den ersten Blick scheint es sich um ein harmloses Ornament zu handeln, das keinen groß interessieren müsste. Entdeckt wurde das Hakenkreuzmuster nun zufällig von einem Mitarbeiter der Wildeshauser Zeitung.

Am Donnerstag erfuhren Bürgermeister Jens Kuraschinski und Baufachbereichsleiter Hans Ufferfilge im Rahmen einer Besichtigung mit unserer Redaktion vor Ort von den ungewöhnlichen Türknäufen und waren geschockt über die Entdeckung. „Die werden sofort entfernt“, entschied Kuraschinski. „Es darf keine nationalsozialistischen Symbole in Wildeshausen geben.“ In wenigen Minuten hatte Hausmeister Fabian von Lienen die Türbeschläge entfernt. Der Zugang ist nun bis auf Weiteres gesperrt.

Die Relikte aus der Nazizeit wurden zunächst eingeschlossen. Es soll jetzt geklärt werden, wie weiter damit zu verfahren ist.

+ Hausmeister Fabian von Lienen wurde sofort von Bürgermeister Jens Kuraschinski und Pressesprecher Hans Ufferfilge (v.l.) beauftragt, die Knäufe zu entfernen.

Wer die beiden Knäufe an der Tür installiert hat und wann das passierte, ist unklar. Aus den Unterlagen des Wildeshauser Bürger- und Geschichtsvereins geht hervor, dass das historische Rathaus von Mitte bis Ende der 1930er-Jahre umfangreich umgebaut wurde. Sowohl der vordere Bereich, in dem jetzt die Touristeninformation ansässig ist, als auch der Bereich der Wachestube wurden komplett neu gestaltet – möglicherweise, um mehr Platz für die Verwaltung zu schaffen. In der Zeit von 1933 bis 1945 war in Wildeshausen Hermann Petermann nationalsozialistischer Bürgermeister.

Petermann über Hakenkreuze informiert?

Er hatte sein Dienstzimmer im historischen Rathaus und könnte über die Nazi-Ornamente an der Tür informiert gewesen sein. Es wurde aber wohl nie öffentlich thematisiert – und nach Einschätzung des Bürger- und Geschichtsvereins gab es am Rathaus in der Zeit der Naziherrschaft auch sonst keine baulichen Veränderungen mit nationalsozialistischen Symbolen.

+ Das Portrait von Bürgermeister Hermann Petermann, der von 1933 bis 1945 in Wildeshausen Stadtoberhaupt war, befindet sich im Flur des Rathauses.

Bernd Oeljeschläger, Vorsitzender des Bürger- und Geschichtsvereins, reagierte ebenso überrascht auf die Nachricht wie Kuraschinski. „Das ist sehr interessant, dass das damals so gefertigt wurde“, erklärte er. „Und dass es bisher noch niemand entdeckt hat.“ Da es sich bei Hakenkreuzen um verbotene Zeichen handele, müssten die Knäufe unverzüglich abgeschraubt und ersetzt werden. „Wir würden diese Gegenstände natürlich gerne archivieren und versuchen, die Geschichte der Entstehung zu erzählen“, regte Oeljeschläger an. „Vielleicht kann man noch herausbekommen, welche Handwerkerfirmen dort tätig waren und wer den Auftrag gegeben hat.“

+ Das historische Rathaus nach dem Umbau. Der Anbau zur Westerstraße zur Westerstraße wurde im späten 19. Jahrhundert (1880/1890) errichtet. Um 1900 wurde der kleinere Anbau mit der Tür hinzugefügt und in den 1930er Jahren (bis 1940) erfolgte der Umbau der Tür und der Fenster. Foto: Bürger- und Geschichtsverein

Auch für den Denkmalschützer des Landkreises Oldenburg, Stefan Effenberger, war die Nachricht eine riesige Überraschung. Bislang war er davon ausgegangen, dass es in der Region kein Bauwerk gibt, dass Nazi-Symbolik trägt. „Die Knauf müssen sofort entfernt werden, weil sie historisch nicht zu dem Gebäude gehören“, betonte er. „Nationalsozialistische Symbolik gehört nicht auf Baudenkmäler. Da gibt es meiner Ansicht nach auch keinen Ermessensspielraum.“ Das schon deshalb, weil man sonst Bevölkerungsgruppen anlocke, die eine demokratische Stadt nicht gerne vor Ort habe.

In Schweringen sorgt eine Glocke mit Hakenkreuz immer wieder für Diskussionen.

Info: Bauakten vermutlich verbrannt

Laut der von der Stadt Wildeshausen in Auftrag gegebenen bauhistorischen Dokumentation für das alte Rathaus, veröffentlicht im Juni 1992 durch PR & Partner, Architekten und Ingenieure, wurden Wache und Eingangsanbau in den 1930er-Jahren umgebaut. Was den Auftraggeber betrifft, gehen die Forscher davon aus, dass in den Jahren des Nationalsozialismus das Staatshochbauamt in Oldenburg beim Minister der Finanzen als Bauherr auftrat. Bei der Nachfolgeeinrichtung liegen jedoch keine Akten mehr vor. Sie sind vermutlich im Krieg verbrannt. „Es ist also wahrscheinlich, dass die jüngeren Akten seit Ende des 19. Jahrhunderts bis Ende des Krieges dort verloren gegangen sind“, heißt es zur Quellenlage.

