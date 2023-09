Haftstrafe, weil er seine Ehefrau mehrmals geschlagen hat, doch sie streitet alles ab

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Mehrmals hat der Angeklagte seine Frau geschlagen. © Maurizio Gambarini/DPA

Wildeshausen/Großenkneten – Ein 49-Jähriger, der lange Zeit in Ahlhorn (Gemeinde Großenkneten) gewohnt hat, wurde am Freitag vom Amtsgericht Wildeshausen wegen zweifacher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von vier Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Er soll seine Frau am 24. und 25. Juni 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Ahlhorn so heftig mit der Faust geschlagen haben, dass sie Schwellungen und Hämatome im Gesicht und im Brustbereich erlitten hat.

Die Tat ereignete sich in der Bewährungszeit nach einer vorherigen Körperverletzung. Am 1. März 2020 war der Mann verurteilt worden, weil er seiner Frau mit einer Weinflasche an den Kopf geschlagen hatte. Im Bundeszentralregister fand sich zudem noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Wildeshausen, und nach dem Urteil übergab die Richterin dem Mann, dessen Anschrift vorher unbekannt war, eine weitere Anklage, die bislang nicht zugestellt werden konnte. Danach soll er am 2. Dezember 2022 in Wildeshausen in einem Supermarkt drei Packungen Weißwein gestohlen haben. Als der betrunkene Großenkneter (1,83 Promille) im Kassenbereich angesprochen worden sei, habe er ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 24 Zentimetern aus der Tasche gezogen, so die Anklage, die bald vor dem Schöffengericht in Wildeshausen verhandelt wird.

Angeklagter leugnet ein Alkoholproblem

Dass er seine Ehefrau im Juni 2022 geschlagen haben soll, bestritt der Mann. Er sei mit ihr seit 1997 verheiratet. Es gebe zwar mal Streit, aber keine Schläge. „Wir trinken nur Wein zum Essen oder bei Festen“, so der Angeklagte, der gegenüber der Polizei aber noch gesagt hatte, seine Frau sei oft betrunken. Diese hatte nach der Schlägerei die Flucht zu ihren Eltern in Cloppenburg angetretenen. Von dort war der Notruf abgesetzt worden.

Der Polizei hatte die Frau erzählt, dass sie regelmäßig von ihrem Mann geschlagen werde. Am Tag des Notrufes stellten die beiden Polizeibeamten bei ihr drei Promille in der Atemluft fest. Sie sorgten dafür, dass die Frau ins Krankenhaus gebracht wurde, weil es ihr nicht gut ging.

Im Gerichtssaal verweigerte die Frau die Aussage, äußerte außerhalb des Protokolls aber, dass es keine Schläge ihres Mannes gegeben habe. Sie habe ihm nichts vorzuwerfen.

Staatsanwalt plädiert auf Freispruch

Der Staatsanwalt plädierte daraufhin auf Freispruch. Man könne die Tat nicht hinreichend nachweisen. „Wir wissen nicht genau, was passiert ist“, sagte er.

Der Pflichtverteidiger schloss sich dem Antrag an und hoffte darauf, dass sein Mandant ungeschoren den Saal verlässt.

Die Richterin wollte sich darauf aber nicht einlassen. Sie hielt die zweifache Körperverletzung für erwiesen, zumal es Polizeifotos von den Verletzungen gab. Zudem glaubte sie den Aussagen der Polizisten. „Es handelt sich hier um einen Fall häuslicher Gewalt“, stellte sie fest, und bei der Abwägung teilte sie dem Angeklagten mit: „Zu ihren Gunsten kann ich hier gar nichts finden.“