Häusliche Gewalt? Vermeintliches Opfer leugnet Schläge

AUS DEM GERICHT Paar ist nach Polizeieinsatz wieder zusammen / Frau schwanger / Angeklagter vorbestraft

Wildeshausen – Hat das Opfer nur so getan, als wäre es getreten und geschlagen worden? Die 33-Jährige sagte genau das am Dienstag vorm Amtsgericht Wildeshausen aus. Sie sei eifersüchtig sowie sauer auf ihren Freund gewesen und habe deswegen in einer Aprilnacht vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Wildeshausen so getan, als habe der 30-Jährige sie körperlich angegriffen. „Ich habe die Opferrolle ausgespielt“, erklärte die zweifache Mutter. „Ich weiß, das war nicht okay.“