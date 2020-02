Häusliche Gewalt: 30-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

AUS DEM GERICHT Mutmaßliches Opfer streitet Angriff ihres Partners ab / Angeklagter hat langes Vorstrafenregister

+ Verurteilt: Ein 30-jähriger Wildeshauser hat eine fünfmonatige Haftstrafe bekommen. Foto: Dpa

Wildeshausen – Von den vier Beteiligten einer nächtlichen Szene häuslicher Gewalt im April 2019 glaubte die Richterin des Wildeshauser Amtsgerichts am dritten Verhandlungstag letztlich nur einer einzigen Person. Weder das mutmaßliche Opfer, eine 33-jährige Wildeshauserin, noch der Zeuge hätten glaubwürdig ausgesagt, befanden Staatsanwalt und Richterin am Donnerstag. Der Angeklagte hatte die Tat von Anfang an bestritten. So legte das Gericht umso mehr Gewicht auf die Schilderungen der zweiten Zeugin, die nach dem Vorfall die Polizei gerufen hatte. Auch die Aussage der Ärztin, die die 33-Jähriger kurz nach der Tat behandelt hatte und am Donnerstag geladen war, spielte für die Urteilsfindung eine entscheidende Rolle.