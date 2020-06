„Habe gedacht, ich bin im Albtraum“

Wildeshausen/Dötlingen – Dramatische Szenen spielten sich am 28. April 2019 ab 6.04 Uhr auf der Autobahn 1 auf dem Gebiet der Gemeinde Dötlingen ab. Dort war ein 30-jähriger Hamburger mit dem BMW seiner Frau deutlich zu schnell in den Baustellenbereich gefahren und mit einem Mitsubishi kollidiert, der gerade einen Laster überholen wollte.

Der Mitsubishi geriet in den Seitenraum, überschlug sich mehrmals und begann zu brennen. Eine 68-jährige Frau aus Tecklenburg starb an der Unfallstelle. Ihr 47-jähriger Sohn konnte gerade noch aus dem Fahrzeug geholt werden und überlebte.

Vielleicht ist das Schöfffengericht zuständig

Am Montag stand der nun 31-jährige Unfallverursacher vor Gericht. Er schilderte, wie es zu dem Unglück gekommen war. Das Urteil dürfte deutlich später fallen. Einerseits beantragte der Staatsanwalt die Verweisung des Falls an ein Schöffengericht – was eine deutlich höhere Bestrafung möglich macht. Andererseits möchte die Strafrichterin noch prüfen, ob es unter dem Geburtsnamen des Angeklagten weitere Eintragungen ins Zentralregister gibt. Das war bislang unterblieben, denn der Mann hatte mit 18 Jahren in Rumänien den Nachnamen seiner Mutter angenommen.

Der in Hamburg lebende 31-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er berichtete, dass er am Abend zuvor mit einem Freund zu einem Kumpel nach Cloppenburg gefahren war. Man habe einiges getrunken, weil der Kumpel aus Cloppenburg die Rückfahrt übernehmen wollte. „Doch der war plötzlich verschwunden“, so der Angeklagte. Da er um 7 Uhr zur Arbeit in Hamburg sein musste, habe er sich gegen 5 Uhr entschieden, zusammen mit einem Freund ins Auto zu steigen.

Unfall auf der A 1: Mindestens 48 Stundenkilometer zu schnell

„Wir sind sehr schnell gefahren. Es war Sonntag, die Autobahn war frei“, gestand der 31-Jährige ein. Die Messungen der Polizei hatten später eine Geschwindigkeit von mindestens 98 Stundenkilometer im Baustellenbereich ergeben, in dem nur 40 Stundenkilometer erlaubt waren. „Es war so plötzlich, dass das Auto vor mir auftauchte“, erinnerte sich der 31-Jährige nur nebulös. „Ich habe gebremst, aber es hat nichts geholfen.“

Er habe noch im Unfallwagen sitzend nicht glauben können, dass er das gemacht habe. „Ich habe gedacht, ich bin im Albtraum und wache gleich auf“, erklärte er. Zusammen mit seinem Freund sei er zu dem Mitsubishi gelaufen, der etwa 150 Meter weit entfernt stand. „Der Sohn der Frau lag im Auto. Wir haben ihn herausgeholt. Ich habe gefragt, ob da noch jemand drin ist. Er hat gesagt: seine Mutter. Doch ich konnte niemanden sehen. Es tut mit so leid.“ Dabei brach der Mann in Tränen aus und entschuldigte sich bei dem Sohn, der als Nebenkläger auftrat.

Drei weitere Verfehlungen des Angeklagten

Später stellte die Polizei fest, dass der Hamburger 1,31 Promille Alkohol im Blut hatte. Der EU-Führerschein war gefälscht – wovon der Angeklagte nichts gewusst haben wollte. „Ich musste ihn 2013 einmal wegen zu schnellen Fahrens für einen Monat abgeben. Da hat niemand etwas gesagt“, verteidigte er sich.

Nach diesen Schilderungen und einem erneuten Aktenstudium kam der Staatsanwalt zu dem Schluss, dass der Fall seiner Ansicht nach vor der falschen Kammer verhandelt wird. Er nannte drei weitere Verfehlungen des Angeklagten: So habe er im Jahr 2016 einen Monat Fahrverbot wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gehabt. Ebenfalls 2016 habe er die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Und 2017 soll er im Baustellenbereich der A 38 in der Tempo-40-Zone 99 Stundenkilometer zu schnell gefahren sein.

„Schreckliche Bilder“ kommen immer wieder

Als der Strafrichterin dann auffiel, dass es möglicherweise unter dem früheren Nachnamen des Angeklagten weitere Einträge geben könnte, setzte sie das Verfahren aus. Nach der Einsicht in das Strafregister hat sie zudem über eine mögliche Verweisung an das Schöffengericht des Amtsgerichtes zu entscheiden. Der Angeklagten, der von „schrecklichen Bildern, die immer wieder kommen“, berichtete, wird somit noch eine Weile auf sein Urteil warten müssen. dr