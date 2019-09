Haarpracht für guten Zweck geopfert

Alexandra Kurzeja lässt 35 Zentimeter abschneiden

+ Geschafft: Friseurin Jessica Spitzer (l.) übergibt den Zopf an Alexandra Kurzeja. Foto: dr

Wildeshausen – Sich von 35 Zentimetern Haarpracht zu trennen, die man zwei Jahre lang intensiv gepflegt hat, ist gar nicht so leicht. Der 18-jährigen Alexandra Kurzeja aus Wildeshausen standen am Mittwoch ein wenig die Tränen in den Augen, als Friseurin Jessica Spitzer vom Team Bernd Niester ihr den gerade abgeschnittenen Zopf zeigte.