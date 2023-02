Gymnasium Wildeshausen: Malte Rademacher debattiert bald auf Landesebene

Von: Dierk Rohdenburg, Frank Jaursch

Die siegreichen Schüler: Mareike Liebs (Gymnasium Sulingen), Malte Rademacher (Gymnasium Wildeshausen), Finn Schünemann (Gymnasium Sulingen) und Linus Harries (Gymnasium Bruchhausen-Vilsen, v.l.). © Jaursch

Syke/Wildeshausen – Malte Rademacher, Schüler des Gymnasiums in Wildeshausen, hat sich am Freitag beim Regionalwettbewerb von „Jugend debattiert“ im Gymnasium Syke für den Landesentscheid qualifizier

Der junge Mann hatte bereits den Ausscheid in Wildeshausen gewonnen und belegte auch in Syke den ersten Platz vor Mareike Liebs vom Gymnasium in Sulingen. Steffen Henkensiefken, der aus Wildeshausen als zweiter Vertreter am Start war, kam auf den dritten Platz bei den Schülern der Klassen 11 bis 13.

Bei den jüngeren Schülern lief es für die Wildeshauser nicht so gut. Während Finn Schünemann (Gymnasium Sulingen) und Linus Harries (Gymnasium Bruchhausen-Vilsen) zum Regionalentscheid nach Hannover fahren, kam Johanna Pauli aus der Wittekindstadt nicht unter die besten vier Platzierten bei den Jahrgängen acht bis zehn.

16 Schüler debattierten in Syke

Die 16 jugendlichen Debattanten in Syke kamen aus den Gymnasien Bruchhausen-Vilsen, Delmenhorst, Sulingen, Twistringen und Wildeshausen sowie der Oberschule Bassum. Künftig ist auch das Gymnasium Syke dabei und schickt im nächsten Jahr Schüler in den Wettbewerb.

In den vorangegangenen zehn Tagen hatten sich alle Teilnehmer auf die Debatten vorbereiten können. Die Themen, um die es ging, waren bekannt: Es waren Fragestellungen wie „Sollen Privathaushalte zur Katastrophenvorsorge verpflichtet werden?“ oder „Soll es an jeder weiterführenden Schule eine Schülerzeitung geben?“ Die Schüler konnten sich ihre Position jedoch nicht aussuchen. Per Los wurde bestimmt, ob sie für oder gegen die Forderung argumentieren mussten.

Die „richtige Seite“ war dabei gegebenenfalls ein kleiner Vorteil – schließlich mussten die Schüler unter Umständen gegen eine These argumentieren, die sie eigentlich für richtig hielten. Eine schwierige Aufgabe, aber eine, die das Debattieren schult. Und: „Die Pro-Seite hat es ein bisschen schwerer“, verriet Jan Tonlage, Schulkoordinator für Jugend debattiert am Willms-Gymnasium in Delmenhorst.

Dreiköpfige Jury bewertete die Debatten

Jeder der vier Debattanten bekam zunächst zwei Minuten Redezeit in der Eröffnungsrunde. Es folgten zwölf Minuten freie Aussprache und eine Schlussrunde, in der jedem Teilnehmer noch einmal eine Minute Zeit zur Verfügung steht. Den Teilnehmern gegenüber saß die dreiköpfige Jury – besetzt mit Lehrkräften aus den beteiligten Schulen. Sie alle bewerteten die Jugendlichen nach vorgegebenen Kriterien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Überzeugungskraft und – vor allem – Gesprächsfähigkeit.

Jurymitglied Jan Tonlage bescheinigte den Jugendlichen eine Debatte „auf gutem Niveau“. Gerade der Umgang untereinander war nach seiner Beobachtung vorbildlich. „So etwas würde ich mir auch öfter für den öffentlichen Diskurs wünschen.“