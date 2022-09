Gymnasium Wildeshausen: Eine Liebeserklärung zum Fünfzigsten

Von: Holger Rinne

Zum breiten Programm des Schulfestes des Gymnasiums Wildeshausen gehörten auch unterhaltsame wissenschaftliche Ratespiele. © Rinne

Wildeshausen – Aus der 50 ist inzwischen eine 51 geworden: Das Gymnasium Wildeshausen hat am Sonnabend mit einem Jahr „Corona-Verspätung“ sein großes Schulfest zum 50-jährigen Bestehen der Schule gefeiert. An einem 9. September hatte damals die Schule mit rund 100 Schülern, vier Klassen und fünf Lehrern ihren Betrieb aufgenommen. Allerdings noch nicht am jetzigen Standort an der Humboldtstraße. Die Schüler wurden mit ihren Lehrern zunächst auf zwei andere Schulen verteilt, weil das vorgesehene Gebäude noch nicht fertiggestellt war.

Daran erinnerte Schulleiter Andreas Langen in seiner Begrüßungsansprache zum offiziellen Festakt, der am frühen Nachmittag im Forum des Gymnasiums über die Bühne ging. Unter den geladenen Gästen befanden sich seine zwei Vorgänger: Gerhart Mayer, der als Gründungsdirektor das Gymnasium mehr als 27 Jahre leitete, und dessen Nachfolger Ralf Schirakowski, der 21 Jahre lang an der Spitze des Gymnasiums stand. Damit hatte sich der Rückblick des aktuellen Schulleiters in die Historie auch schon erschöpft.

Gratulation: Christian Pundt, Antje Oltmanns, Andreas Langen, Yves Nagel und Günter Lübke (v.l.). © Rinne

„Heute sind wir eine Schule, die sich seit einem Jahr Europaschule in Niedersachsen nennen darf“, hob Langen die Schwerpunktorientierung auf europäische Themen besonders hervor. Beispielhaft nannte er den bilingualen Unterricht (Englisch/Deutsch) in Fächern wie Erdkunde, Biologie und Geschichte sowie die jahrelange Teilnahme am Erasmus-Programm der Europäischen Union. „Die Modernität einer Schule zeigt sich heute auch in ihrer technischen Ausstattung. Hier war das Gymnasium Wildeshausen seit seiner Gründung stets zukunftsweisend“, kehrte der Schulleiter eine weitere Stärke der Wildeshauser Schule heraus. Auch wenn man bei der Digitalisierung sehr weit fortgeschritten sei, habe das Buch als analoges Medium dennoch nicht ausgedient, so Langen.

„Deutschland ist vom Industriestandort zum Bildungsstandort geworden. Es gibt viele Länder, die wesentlich günstiger produzieren können. Deswegen müssen wir in Bildung investieren, um unseren Platz in der Welt zu behalten“, verknüpfte Landrat Christian Pundt als Vertreter des Schulträgers gesellschaftliche Entwicklungen mit zukünftigen Bildungsanforderungen. Die Grußworte des Kreishauschefs nahmen die Repräsentanten der Gemeinden aus dem Einzugsbereich des Gymnasiums, Bürgermeisterin Antje Oltmann für Dötlingen, Bürgermeister Yves Nagel für die Samtgemeinde Harpstedt sowie der Ratsvorsitzende der Stadt Wildeshausen, Günter Lübke, zum Anlass, Andreas Langen ein Präsent zu überreichen.

Beim anschließenden Schulfest herrschte alsbald dichtes Gedränge auf dem ganzen Schulgelände. © RInne

Eine launige Liebeserklärung richtete Jeanette Vosding an „ihre alte Schule“, der sie seit 37 Jahren zunächst als Schülerin und inzwischen als Elternratsvorsitzende verbunden ist: „Eines, liebes Gymnasium, verstehe ich aber nicht. Warum hast du es geschafft, dich all die Jahre gegen einen eigenen Namen zu wehren? Immer noch bist du einfach nur das Gymnasium Wildeshausen, sozusagen das Gymnasium ohne Namen, auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal“, riss sie eine Diskussion an, die in den vergangenen 50 Jahren immer mal wieder aufflammte.

Ein Plädoyer für die „ländliche Schule“ hielt als ehemaliger Schüler Henning Soller in seinem Festbeitrag. „Es geht immer nur um die Qualität und die Exzellenz“, stellte der international tätige Berater der Unternehmens- und Strategieberatung „McKinsey & Company“ klar und untermauerte seine These anhand einzelner Episoden aus seiner Karriere.

Stark besuchtes Schulfest mit einem Programm bis in den Abend

Das Schulfest im Rahmen der Jubiläumsfeier des Gymnasiums war ein voller Erfolg. Nach leicht schleppendem Beginn bevölkerten immer mehr Menschen sowohl die Schulgebäude als auch das Außengelände. Zeitweise schoben sich die Gäste dicht gedrängt durch die Gänge. Die 1 200 Schüler hatten sich zum „50. Geburtstag“ ihres Gymnasiums mit Unterstützung der Lehrer aber auch mächtig ins Zeug gelegt. Das Schulfest bot allen ein reichhaltiges und breites Spektrum an Unterhaltung, Information und kulinarischen Genüssen. Memory in Großformat lieferten ebenso spannende Unterhaltung wie wissenschaftliche Rätsel in den naturwissenschaftlichen Versuchslaboren. „Escape Room“, „Horrorkabinett Schule“ und „Schnitzeljagd“ waren weitere Attraktionen des Nachmittags. Eine Schulklasse präsentierte ihre in den Wochen zuvor digital erhobene Umfrage zur Zufriedenheit der Schüler mit ihrer Schule: 48 Prozent wünschen sich mehr Pflanzen in den Klassenräumen, 76 Prozent mehr Grün auf dem Schulhof. Jeweils zur vollen Stunde gab es eine Schulführung. Um 20 Uhr begann die abendliche Party für die Ehemaligen mit Livemusik.