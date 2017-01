Gymnasiasten im Rede-Duell: Überzeugende Debatten

Wildeshausen - Vor 180 Mitschülern frei zu diskutieren, das ist gar nicht so leicht. Zwölf Jugendliche stellten sich am Mittwoch dieser Aufgabe im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ am Wildeshauser Gymnasium.

Sie alle hatten sich vorher in ihren Klassen durchgesetzt. Für die acht Neuntklässler gehört die Erörterung von wichtigen Themen ohnehin zum Lehrplan, die Schüler der zehnten bis zwölften Klasse hatten das Thema somit auch vor Jahren schon einmal im Unterricht gehabt.

Unter den Augen ihrer Mitschüler stellten sich die Mädchen und Jungen dann zwei Themen. Während die Neuntklässler über die Frage „Soll ein Mindestalter für Körpermodifikationen eingeführt werden?“ debattierten, ging es bei den Älteren um die Frage „Soll für die Nutzung von sozialen Medien eine Klarnamenpflicht eingeführt werden?“ Je zwei Schüler vertraten die Pro-Einstellung, die anderen nahmen die Kontra-Position ein und versuchten, die Gegenseite zu überzeugen.

Nach Einschätzung von Deutsch-Lehrerin Birgit Bruhns ist das Debattieren eine gute Übung. „Davon profitieren alle“, sagt sie. Außerdem könnten die Begabten bei einem Sieg auf Regionsebene ein Rhetorikseminar gewinnen, das sie weiter schule.

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Sekundarstufe fahren am 26. Januar nach Bruchhausen-Vilsen. Diesmal sind aus der Sekundarstufe I Lotta Matthiesen (9d) und Johanna Gaumert (9a) sowie aus der Sekundarstufe II Anneke von der Ecken und Jannis Hannekum (beide Jahrgang 11) mit dabei. Die Drittplatzierten kommen als Zuschauer und Ersatzdebattierer mit. Wer dort erfolgreich ist, qualifiziert sich für den Landeswettbewerb am 7. März in Hannover. Zweimal hat das Gymnasium Wildeshausen bislang an der Ausscheidung teilgenommen. Die Sieger waren auf Landesebene dabei. Dort allerdings mussten sich die Mädchen und Jungen aus der Kreisstadt Stärkeren geschlagen geben.

Für Schulleiter Ralf Schirakowski ist es aber viel wichtiger, dass sich die Jugendlichen überhaupt mutig dem Wettbewerb stellen. „Ich wünsche mir substanzielle, inspirierende und aufrührende Beiträge“, sagte er. Dann erklang die Glocke, die jeweils signalisierte, wann ein neuer Redner beginnen durfte.

dr