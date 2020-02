Gymnasiasten spenden rund 1 700 Euro aus Basareinnahmen

Rund 1700 Euro aus den Erlösen ihres Schulweihnachtsbasars haben die Mädchen und Jungen des Gymnasiums Wildeshausen am Donnerstag an vier Projekte gespendet. Die Einnahmen kommen aus dem Verkauf von Essen und Gebasteltem. Neben zwei schulinternen Initiativen erhalten auch das Wildeshauser Jugendzentrum „Jottzett“ sowie der Nabu jeweils 500 Euro. Während in der Einrichtung für Jugendliche regelmäßig die Kennenlerntage der fünften Jahrgänge stattfänden, kooperierten die Naturschützer regelmäßig mit der Arbeitsgemeinschaft ,,Grünes Schulgelände“, teilt das Gymnasium mit. Gemeinsam seien bereits zahlreiche Pflanzen gesetzt und Nistkästen aufgehängt worden. Vor allem aber hätten die Ehrenamtlichen dabei geholfen, den Schulteich zu sanieren. Ebenfalls 500 Euro spendeten die Jugendlichen an das Punente-Projekt, das Lehrerin Sabine Peschke-Buck leitet. Es ermögliche schon seit vielen Jahren Patenkindern in Lateinamerika, zur Schule gehen zu können. Die restlichen gut 230 Euro erhielt der Förderverein des Gymnasiums. Er statte „regelmäßig und unbürokratisch die Schule mit kostspieligen Extras wie zuletzt einem Lichtmischpult aus“, schreibt die Schule, und ermögliche zudem einzelnen Kindern finanzielle Unterstützung, etwa für die Teilnahme an Klassenfahrten. Foto: Maul