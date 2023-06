„Gute Grundlage für unbekanntes Kapitel“ - 74 Abiturienten an der BBS entlassen

Von: Marten Vorwerk

Geschafft: 74 Schüler der BBS Wildeshausen bekamen am Freitag in der Widukindhalle ihr Abiturzeugnis überreicht. © Vorwerk

Der Schulleiter der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Oldenburg, Jens Haar, gratulierte am Freitag 74 Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in der Wildeshauser Widukindhalle.

Wildeshausen – „Der Erfolg kommt nicht zu denen, die warten, sondern zu denen, die handeln“ – das ist das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs des Gymnasiums der Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Oldenburg. „Und genau das spiegelt Ihr wider. Ihr habt aktiv gehandelt, um euer Ziel zu erreichen“, richtete Schulleiter Jens Haar in der Widukindhalle in Wildeshausen bei der Abschlussfeier ein paar Worte an die insgesamt 74 Absolventen. Herausforderungen wie das Lernen unter Corona-Bedingungen seien von den Schülern, die ihre Schwerpunkte entweder auf Gesundheit, Technik oder Wirtschaft legten, erfolgreich gemeistert worden. „Zudem habt Ihr nach Lösungen für den Klimawandel gesucht und Solidaritätsbekundungen in Richtung Ukraine geschickt“, lobte Haar.

Ausgezeichnet von Hermann Petermann (l.) und Jens Haar (r.): Melvin Ulrich (2.v.l.n.r.), Lilly Holze, Mia Sol Hohm sowie Leana Richter. © bbs

Der Schulleiter hob die Leistungen des Jahrgangsbesten Melvin Ulrich (Abinote 1,8) hervor und stellte heraus, dass es nicht nur um Zahlen ging, „sondern um die gemeinsame Zeit“, die Schüler und Lehrer miteinander verbrachten.

Erworbene Bildung soll als Kompass dienen der Orientierung gibt

Im Namen des Landkreises gratulierte Christel Zießler, stellvertretende Landrätin. „Ihr habt es geschafft und nun wartet ein unbekanntes Kapitel auf euch. Dafür habt ihr eine gute Grundlage geschaffen“, sagte sie. „Ihre erworbene Bildung kann als Kompass dienen, der Ihnen in Zukunft Orientierung gibt.“

Auch Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski beglückwünschte die jungen Frauen und Männer. „Das ganze Leben ist geprägt von ständig neuen Anforderungen. Ihr habt gezeigt, dass Ihr Euch anpassen könnt. Ihr seid die zukünftigen Leistungsträger unserer Gesellschaft.“

PXL_20230630_123424999 1.jpg © Vorwerk

Für besondere Momente während der Abschlussfeier sorgte der Zwölftklässler Marcel Mirsa, der mit seiner Gitarre auf der Bühne die Songs „Let her go“ von Passenger und „Viva la vida“ von Coldplay performte.

Bei ihrer Abschlussrede gingen die Schülersprecher Piet Macke und Mia Sol Hohm auf die besondere Art des Home-Schoolings ein. „Es gab die Fleißigen, die zu Hause sofort alle Aufgaben erledigt haben, und die, die wieder in die Schule wollten. Insgesamt haben wir alle irgendwie gehandelt und den Erfolg eingeheimst“, sagte Macke. Neben Ulrich sind auch Lilly Holze (1,9) sowie Sol Hom (2,0) für ihre schulischen Leistungen und Leana Richter für besonderes soziales Engagement geehrt worden.