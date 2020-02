Gutachter: Blutbuche ist vital und schützenswert

Naturschutzbund übergibt Expertise an Krankenhaus Johanneum: „Einzugsbereich nicht verbauen“

+ Die Blutbuche vor dem Krankenhaus ist vital, braucht aber Schutz, um noch lange gesund zu bleiben. Foto: titschack

Wildeshausen – Die Stiftung Johanneum in Wildeshausen hat am Freitag angekündigt, ein Gutachten über die direkt vor dem Krankenhaus stehende Blutbuche in Auftrag zu geben, um zu klären, ob diese durch die geplanten Erweiterungsbauten gefährdetist (wir berichteten). Der Naturschutzbund (Nabu) hingegen kann bereits jetzt eine Expertise vorlegen, die im November vorausschauend beim Baumsachverständigen Helmut Titschack in Auftrag gegeben worden war. Das Urteil des Forstrates ist eindeutig: „Diese mehr als 100 Jahre alte Blutbuche hat Ortsbild prägenden Charakter, ist geschichtsträchtig mit der Kreisstadt verbunden und erfüllt wertvolle Wohlfahrtsfunktionen für uns Menschen sowie unsere Umwelt“, heißt es in dem Gutachten. Kein seriöser Baumsachverständiger könne vorhersagen, was in der nächsten Dekade alles passiere. Das aktuelle Erscheinungsbild der Buche sei allerdings gut. „Es lässt noch auf viele gesunde und verkehrssicherungstechnisch unproblematische Jahre schließen, es sei denn, jemand verbaut dem Baum seinen derzeitigen Lebenseinzugsbereich. Diesen gilt es unbedingt zu schützen“, so Titschack.