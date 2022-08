Privatschule Gut Spascher Sand startet neue Oberstufe

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Vor dem ehemaligen Oberstufengebäude: Schulleiterin Christiane Meyerjürgens und Geschäftsführer Henning Emler von Maydell. © dr

Wildeshausen – Neuer Anlauf mit professioneller Vorbereitung: Die Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen hat die Genehmigung von der Niedersächsischen Landesschulbehörde erhalten, erneut eine Oberstufe zu eröffnen. Beginn ist im Sommer 2026.

„Wir werden ein gesellschaftswissenschaftliches Profil anbieten“, sagte der Geschäftsführer der Privatschule, Henning Emmler von Maydell, am Donnerstag. Die Beschränkung auf ein Profil sei nur deshalb möglich, weil die Schule eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe. Gleichwohl suche die Schule nach Kooperationspartnern, also beispielsweise anderen Gymnasien, um das eigene Spektrum schulischen Lernens zu erweitern und diesen Partnern die Möglichkeit zu bieten, in Spasche die idealen Bedingungen zu nutzen.

„Diese Schule ist nicht ohne Abitur zu denken“, sagte von Maydell. Schon jetzt würden die Schüler der Sekundarstufe I ganz klar auf das Abitur vorbereitet. Sie müssten allerdings ab der zehnten Klasse eine andere Schule besuchen.

Es gab schon einmal eine Oberstufe

Das war nicht immer so. Den Ansatz, eine Oberstufe zu etablieren, gab es schon lange. In der Zeit von 2016 bis 2019 gelang das auch. Vier Abiturjahrgänge verließen erfolgreich die Schule, dennoch scheiterte das Projekt. „Es war sehr ambitioniert, aber es wurde die Basis nicht beachtet“, bilanzierte von Maydell, der damals noch nicht Geschäftsführer war. Die Schule habe die Vorgabe gehabt, drei Profile anzubieten, was für eine recht kleine Einrichtung nicht zu leisten sei. Zudem habe es damals einen massiven Lehrermangel gegeben, nannte er wesentliche Gründe für das Scheitern.

Das ist Vergangenheit, betonte auch Schulleiterin Christiane Meyerjürgens. „Wir haben eine sehr gute Bewerberlage.“ Die Schule habe derzeit alle Stellen kompetent besetzt und werde für die Oberstufe weiteres Personal einstellen.

Nach Angaben von Maydell arbeiten in Spasche derzeit 25 Lehrkräfte. Es gibt 170 Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse. Mit der Oberstufe können es maximal 300 Schüler werden. „Wir sind eine Einheit“, sagte der Geschäftsführer. Die Einrichtung arbeite vom Kindergarten bis zur zehnten Klasse an einem Konzept, die Kollegen würden sich alle kennen und in Besprechungen begegnen. Auch die Oberstufe solle den Schülern und Eltern einen Mehrwert bieten, der an staatlichen Schulen nicht zu bekommen sei. Dazu gehöre das Ambiente ebenso wie das pädagogische Konzept und die kleinen Klassen.

Es werden neue Gebäude benötigt

Von Maydell sieht es als einen großen Erfolg, dass er die Genehmigung durch die Landesschulbehörde erhalten hat. Dafür habe man hart gearbeitet, betonte er. Wichtig sei es für die Schule auch, dass sie mittlerweile finanziell komplett unabhängig vom Gründerehepaar Renate und Wolfgang Rixen sei. „Wir schreiben schwarze Zahlen“, berichtete der Geschäftsführer, der davon ausgeht, dass sich die Schule auch räumlich noch erweitern muss. Wo und wann das geschehe, wisse er aber noch nicht. Wichtig sei beispielsweise die Frage, ob die Hunteschule (Förderschule Lernen) im benachbarten Gebäude bleibt. Das hängt unter anderem davon ab, ob die Politik am Auslaufen der Förderschulen festhält. Maßgeblich dafür ist der Ausgang der Landtagswahl im Oktober.

Tag der offenen Tür am 2. Oktober

Nach dreijähriger Pause möchte sich die Privatschule unter dem Motto „Gutes vom Gut“ erneut im Rahmen eines Festes vorstellen. Am 2. Oktober soll unter anderem der von Künstlern geschaffene Skulpturenpfad eröffnet werden. Es wid Streetfood, ein Kinder-Musical und viele Informationen rund um die Einrichtung geben.