Günays aus Wildeshausen haben beim Erdbeben in der Türkei Familie und Freunde verloren

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Kein Stein auf dem anderen: In Hatay wurden wohl 70 Prozent der Gebäude zerstört. © Günay

Seit Montag in der Frühe ist das Leben von Emin und Bedra Günay nicht mehr wir vorher. Die beiden Mitarbeiter im Familienbetrieb „Ägäis“ in Wildeshausen haben große Teile ihrer Familie in der türkischen Region Hatay, einem Gebiet, das durch die schweren Erdbeben zu großen Teilen zerstört wurde.

Viele Menschen haben dort ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren. Seit Montag stehen die beiden in ständigem Kontakt zu Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten und erhalten nahezu stündlich Hiobsbotschaften. „Drei Nichten meiner Schwägerin sind tot“, berichtet Bedra Günay. Das weiß sie so genau, weil Leyla Yeschildag seit dem 17. Dezember bei ihr in Wildeshausen lebt und tief trauert. „Sie kommt in ein Land zurück, das völlig zerstört ist“, so Bedra Günay. Am Samstag sollte der Rückflug gehen. Nun sei unklar, ob die Schwester tatsächlich reisen werde – und wenn ja, dann am besten mit Geld, das ihr Freunde und Verwandte für die Hilfe vor Ort mitgeben.

Geldspenden helfen vor Ort

Doch wie am besten helfen? Bedra Günay weiß von Gemeinden in Delmenhorst, die Geld und Sachgüter sammeln. Sie glaubt aber, dass es besser ist, Geld an karitative Organisationen in der Türkei zu spenden – oder an deutsche Helfer, die unter anderem als Gemeinschaft „Deutschland hilft“ Geld sammeln.

Die Not, so Günay, sei unermesslich. „Mein Vater und meine Geschwister haben wohl überlebt“, erfuhr sie am Montag. „Aber in einer Gruppe von Kolleginnen in der Türkei wurde schon von zehn toten Angehörigen berichtet. Es haben sich Frauen schützend über ihr Kind gelegt. Die Frauen sind tot, ihre Kinder leben nun ohne Eltern.“ Nur zehn bis 15 Prozent der Menschen in ihrer Heimat seien rechtzeitig aus den Häusern gekommen, vermutet Bedra Günay. Sie glaubt, es wird am Ende Zehntausende Tote geben.

„Ich kann mich zurzeit mit nichts anderem beschäftigen“, sagt sie. An Arbeiten sei kaum zu denken, denn die Berichte seien zu niederschmetternd. „Ich weiß nicht, wie wir das überstehen werden“, so Bedra Günay. Sie hoffe, dass möglichst viele Menschen Geld spenden, um die professionelle Hilfe schnell in die Türkei und nach Syrien zu bringen.