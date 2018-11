GSG-Häuser: Erste Mieter eingezogen

Wildeshausen - Das erste Haus der von der GSG Oldenburg errichteten Wohnanlage an der Heidloge in Wildeshausen ist jetzt fertig. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen. Wenn alle drei Häuser im April kommenden Jahres zu Ende gebaut sind, gibt es damit 57 bezahlbare Wohnungen mehr in der Kreisstadt.

„Wir sind voll im Plan“, freut sich die Koordinatorin der GSG für den Landkreis Oldenburg, Victoria Büttelmann. Im gerade fertiggestellten Gebäude seien bereits sechs Parteien eingezogen. Elf Wohnungen hat die Diakonie Himmelsthür angemietet, die die Appartements in diesen Tagen für die neuen Bewohner mit Möbeln ausstattet.

Die drei Häuser wurden nach Auskunft der GSG in solider Bauweise errichtet. Bezahlbares Wohnen heiße nicht, dass die Gebäude qualitativ schlechter seien. Es gehe lediglich darum, günstiger bauen zu können, weil die Projekte staatlich gefördert werden, so die Gesellschaft. Für die Bewohner ist das gut, denn sie zahlen eine Miete, die – zumindest in den ersten drei Jahren – 5,60 Euro pro Quadratmeter garantiert nicht übersteigen darf.

Auf der Baustelle an der Heidloge geht es unterdessen mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Das Haus 2 soll zum 1. Februar bezugsfertig sein, das Haus 1 ist dann am 1. April für die Mieter nutzbar.

Bewerbungen für Wohnungen in diesem Projekt sind zwecklos. Nach Angaben von Büttelmann hat sie bereits eine lange Warteliste. Neue Projekte gibt es von der GSG in Wildeshausen derzeit nicht. Zunächst werden zwölf Wohneinheiten in der Gemeinde Großenkneten errichtet. In Neerstedt entstehen acht Wohneinheiten. In Harpstedt hat die GSG bereits mit den Erdarbeiten begonnen. Dort sollen zehn neue Wohnungen entstehen.

Jens Freymuth vom Marketing in Oldenburg wäre sehr an neuen Arealen in Wildeshausen interessiert. „Wir könnten hier noch viel mehr Grundstücke bebauen. Das Interesse ist einfach riesig“, sagt er. - dr