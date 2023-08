Grundsteinlegung beim Wohndomizil Spascher Sand und Ankermieter für die Tagespflege

Von: Dierk Rohdenburg

So soll es aussehen: Das Wohndomizil Spascher Sand mit Tagespflege. © Lintas

Wildeshausen – Das Wohndomizil Spascher Sand ist mit 5.400 Quadratmetern Fläche eins der großen Bauprojekte auf dem ehemaligen Kasernengelände in Wildeshausen. Es entsteht zentral gelegen zwischen dem Spascher Sand Resort und dem Wohngebiet Spascher Park und soll 42 hochwertig ausgestattete Wohnungen unterschiedlichster Größen sowie eine Tagespflegeeinrichtung beinhalten.

„Nach einer erfolgreichen ersten Bauphase, in der die Baugrube ausgehoben und die Tiefgarage errichtet wurden, steht nun der nächste große Meilenstein bevor – die Grundsteinlegung“, teilt Helge Strickstrack von der Lintas-Gesellschaft in Oldenburg mit. Geplant sei das am Freitag, 18. August.

Curatus Tagespflege übernimmt Räume im Erdgeschoss

Zwar ist die Fertigstellung des gesamten Gebäudes erst Ende des Jahres 2024 geplant, dennoch vermeldet die Lintas bereits jetzt, dass sie eine erste Fläche von rund 290 Quadratmetern im Erdgeschoss vermietet hat. Der Bereich wird zukünftig als Tagespflege genutzt und von der Curatus Tagespflege betrieben, die dort 15 Plätze zur Verfügung stellen will.

„Curatus betreut und versorgt seit 2009 Menschen in den Landkreisen Oldenburg, Diepholz und Vechta“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lintas-Gesellschaft. „Der Pflegedienst bietet eine Vielzahl von Leistungen rund um die Pflegedienstleistung an und begleitet Klienten von der ersten Beratung bis zum letzten Lebensweg. Dabei steht die Selbstbestimmung der Kunden jederzeit im Fokus der Handlungen.“

Das Ziel von Curatus ist es nach eigenen Angaben, dazu beizutragen, dass es Menschen trotz Krankheit oder Pflegebedürftigkeit möglich ist, in einer vertrauten Umgebung zu leben.

Begleitung von schwerkranken Menschen

Neben der ambulanten Alten- und Krankenpflege bietet das spezialisierte Palliative-Care-Team die Begleitung von schwerkranken Menschen auf dem letzten Lebensweg an. In Twistringen besteht bereits seit zehn Jahren eine Tagespflege. Curatus betreut darüber hinaus fünf Senioren-Wohngemeinschaften in den Landkreisen Oldenburg, Diepholz und Vechta sowie eine Demenz WG.

„Lintas freut sich, mit der Vermietung der Fläche einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur in der Region zu leisten“, heißt es abschließend von der Gesellschaft über das neue Projekt.