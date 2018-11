Grundstein für die „Geest Höfe“ gelegt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Zwischen dem Friedhof und der Raiffeisen-Warengenossenschaft in Wildeshausen sollen im kommenden Jahr Familien wohnen. Auf dem insgesamt 1,7 Hektar großen Gelände am Lehmkuhlenweg entstehen derzeit elf Reihenhäuser, die im Herbst 2019 fertiggestellt sein sollen. Der symbolische Grundstein wurde am Mittwochvormittag gelegt.

Interessenten für die jeweils rund 135 Quadratmeter großen Häuser müssen mindestens 289 000 Euro auf den Tisch legen und können sich bei der VR-Immobilien-Gesellschaft in der Kreissstadt melden. Nachfragen habe es schon einige gegeben, sagte Geschäftsführer Olaf Klawonn. Die konkrete Vermarktung beginnt nun mit dem Bau der Häuser. Parallel zu den Arbeiten wird zurzeit ein Blockheizkraftwerk errichtet, das die Gebäude mit Energie und Wärme versorgen soll.

Dass die elf Reihenhäuser die Wohnungsnot in der Kreisstadt nur ein bisschen mildern, liegt auf der Hand. Allerdings plant die VR Immobilien auch die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern am Lehmkuhlenweg. Die Arbeiten sollen nach der Fertigstellung der Reihenhäuser starten, und der letzte Mieter soll Ende 2022 einziehen – immer vorausgesetzt alles läuft glatt. Zumindest bei den Tiefbauarbeiten gab es keinerlei unangenehme Überraschungen, sagte Klawonn. In den Mehrfamilienhäusern wird es staatlich geförderte Wohnungen für Geringverdiener geben.

Im Frühjahr wird voraussichtlich auch der Startschuss für den Neubau des Pflegedienstes Bellersen & Lohmann fallen. Auf dem Gebiet der „Geest Höfe“ sollen Wohngemeinschaften für Senioren, eine Tagespflege und Büros entstehen. Insgesamt investiert die Wildeshauser Firma knapp sechs Millionen Euro.

Am sonst eher ruhigen Friedhof ist also in den kommenden Monaten und Jahren eine Menge los. Die Stadt Wildeshausen hatte die Fläche vor fast zweieinhalb Jahren für rund eine Million Euro an die VR Immobilien verkauft. Es folgten eine Änderung des Bebauungsplans und intensive Vorbereitungen. Nun wird endlich gebaut, damit bald Familien und Menschen mit geringem Einkommen eine Bleibe am Lehmkuhlenweg finden.