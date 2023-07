Grundstein für neues Bettenhaus beim Kreisaltenheim gelegt

Von: Ove Bornholt

Nach der Grundsteinlegung: Ingenieur Hartmut Kapels (Architekturbüro Kapels, von links), Hermann Dirks (Einrichtungsleiter), Patrick Koopmann (Gebäudemanagement BVO), Rene Dolling (Technischer Dienst Kreisaltenheim), Ingenieur Jörn Hausmann (Architekturbüro) und Dr. Jutta Freymuth (stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin). © BVO

Der Grundstein für das neue Bettenhaus beim Kreisaltenheim Wildeshausen ist gelegt. Rund fünf Millionen Euro werden investiert.

Wildeshausen – Bei den seit November laufenden, umfassenden Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten im Kreisaltenheim in Wildeshausen ist ein wichtiger Zwischenschritt erreicht: Am Dienstag wurde der Grundstein für den Neubau des Bettenhauses gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt investiert der Bezirksverband Oldenburg (BVO) gut fünf Millionen Euro in die Einrichtung an der Goldenstedter Straße.

Etwas Kleingeld, eine Tageszeitung, ein paar aktuelle Bilder und Baupläne sind in einem Kupferrohr in die Wände eingemauert worden. Damit nimmt der erste Bauabschnitt Formen an. Für Oktober ist das Richtfest für das Bettenhaus mit 20 Einzelzimmern und zentralem neuen Haupteingang geplant. Der Neubau bildet den Auftakt der Sanierung des gesamten Kreisaltenheims.

Einrichtung ist mehr als 100 Jahre alt

Dazu gehört auch eine umfangreiche Modernisierung. Mit dem Einbau einer Wärmepumpe, einer Fotovoltaikanlage und moderner Sicherheitstechnik sei das Kreisaltenheim nach Abschluss der Maßnahmen bestens für die Zukunft gerüstet, heißt es weiter. „Mit der Grundsteinlegung starten wir ein neues Kapitel in der Geschichte des Kreisaltenheimes. Wir freuen uns, dass wir für die Bewohnenden ein helles, freundliches und modernes Zuhause errichten und für unsere Mitarbeitenden moderne und sichere Arbeitsplätze“, sagte Dr. Jutta Freymuth, stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin des BVO.

Mit der Baumaßnahme wandelt sich die Einrichtung, die eine sehr lange Geschichte hat. 1914 wurde die „Herberge zur Heimat“ auf einem bis dahin ungenutzten Flurstück eingerichtet. Sie diente erst der Unterbringung von Wanderburschen. Später lebten dort Gefangene und Obdachlose. Die letzten landwirtschaftlich geprägten Gebäude wurden bereits abgerissen. Bis zum Jahr 2025 sollen der Umbau und die Sanierung der Häuser B, C und D sowie die Neugestaltung der Außenanlagen beendet sein. Davon verspricht sich der BVO eine deutliche Qualitätsverbesserung für die Bewohner, weil Doppelzimmer aufgelöst werden. Außerdem können dann Menschen, die stark pflegebedürftig sind, aus einem Gebäude an der Heidloge in den Neubau einziehen.

Träger des Kreisaltenheims ist der Oldenburgische Generalfonds, der vom Verband verwaltet wird. Die Einrichtung in der Kreisstadt ist ein Zuhause für 75 ältere Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern. Das Team der Pflegeeinrichtung mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie begleitet die Bewohner dabei, ein aktives und weitgehend selbstständiges Leben in Gemeinschaft und im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten zu führen.