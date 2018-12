Grundschulneubau ist endgültig vom Tisch

Ratsdebatte zum Tausch der Liegenschaften

+ © Hansemann Luftaufnahme von der St. Peter Schule © Hansemann

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen wird weiter am angestrebten Tausch der Immobilien der Hunteschule und der St.-Peter-Schule festhalten und auf einen Schulneubau in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verzichten. So entschied der Stadtrat am Donnerstagabend mit 16 Stimmen zun 13 Stimmen im Anschluss an eine emotionale Diskussion.