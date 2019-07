Grünes Warenhaus jetzt auch mit neuem Schriftzug

Das ehemalige „Zoo 21“-Fachgeschäft an der Ahlhorner/Visbeker Straße in Wildeshausen ist jetzt auch öffentlich sichtbar wieder das Grüne Warenhaus. Wie berichtet, hat der langjährige Mitarbeiter Elmar Imhülse zum 1. Juli den Geschäftsbetrieb übernommen. Die „Zoo 21“-Kette war insolvent. Der 47-Jährige nutzte die Chance, die sich aus der Zahlungsunfähigkeit ergab. Imhülse ist seit 1989 in dem Betrieb tätig. Das Grüne Warenhaus hieß das Geschäft lange bevor es zu „Zoo 21“ wurde. Und viele alteingesessene Wildeshauser haben immer noch vom Grünen Warenhaus gesprochen. Insofern ist die jetzige Entwicklung ein Schritt zurück zu den Wurzeln. Foto: bor