Grünes Licht für neues Haus am Marktplatz

Erhaltungssatzung für die Innenstadt geplant

+ So stellte sich Architekt Stephan Damke die Optik des neuen Hauses in einem Entwurf Anfang des Jahres vor. Sie wurde in den vergangenen Monaten noch leicht verändert.

Wildeshausen - Die Optik des Wildeshauser Marktplatzes in Richtung Burgstraße wird sich im kommenden Jahr deutlich verändern. Zunächst wird dort das Gebäude mit der Nummer 5 abgerissen, dann plant das Ehepaar Petra und Jochen Meyer mit dem Architekten Stephan Damke den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt empfahl am Donnerstagabend dem Verwaltungsausschuss, einem Abbruch sowie dem Neubau an der Stelle zuzustimmen. Auch eine vom Bebauungsplan abweichende Geschosszahl sowie ein Erker, der etwas weiter in den öffentlichen Raum ragt, wurden akzeptiert. Dennoch gab es eine Diskussion darüber, ob erneut historische Bausubstanz in Wildeshausen vernichtet wird.