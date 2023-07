„Grüner Planet“ präsentiert Garten am Wall

+ © bor Zeigen am Samstag den Garten: Raphael Klein (links) vom Verein „Grüner Planet“ und Thorben Kienert von der Freiwilligenagentur „mischMIT!“. © bor

„Tag des offenen Gartens“: Der Verein „Grüner Planet“ und die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ laden Interessierte für Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr nach Wildeshausen ein.

Wildeshausen – Mais, Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Kirschen, Äpfel, Erdbeeren, Kräuter: Wer sich anschauen will, was für eine grüne Oase am Stadtwall in Wildeshausen in den vergangenen Jahren entstanden ist, hat dazu am Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr bei einem „Tag des offenen Gartens“ Gelegenheit. Und die Besucher können auch gleich probieren, was so alles dort wächst, denn der Verein plant eine Verköstigung mit selbst angebauten Früchte- und Gemüsesorten. Der Standort ist hier verlinkt.

Verantwortlich für die rund 1 000 Quadratmeter große Anlage ist hauptsächlich der Verein „Grüner Planet“, der seit fünf Jahren mit Bewohnern der Diakonie Himmelsthür und der Freiwilligenagentur „mischMIT!“ das Projekt „Natürlich gemeinsam“ betreibt. Dabei geht es einerseits um Inklusion, andererseits um Umweltschutz. Die Kooperationspartner planen gemeinsame Ausflüge, etwa ins Klimahaus Bremerhaven, zu den Landtagen Nord in Wüsting und zu einem Rinderhof in Garrel.

„Natürlich gemeinsam“: Für Menschen mit und ohne Behinderung

Am Samstag können sich Besucher sowohl über „Natürlich gemeinsam“ als auch über den Verein „Grüner Planet“ informieren. Letzterer ist mittlerweile auf rund 70 Mitglieder angewachsen. Die treffen sich an jedem zweiten Sonntag zur Gartenarbeit, sind je nach Möglichkeit aber auch unter der Woche aktiv.

Dort graben und gießen auch Himmelsthür-Bewohner und andere Ehrenamtliche. „Einige nehmen auch nur einmal im Jahr an einem Ausflug teil“, betont Thorben Kienert von der Freiwilligenagentur die Niedrigschwelligkeit des Angebots. „Hier können Menschen mit und ohne Behinderung unbeschwert zusammenarbeiten.“

Ähnlich einfach können Interessierte beim „Grünen Planet“ einsteigen. Gartenkenntnisse seien nicht nötig, sagt der Vorsitzende Raphael Klein. Die Mitglieder haben in den vergangenen Jahren einiges mit dem ehemals nur als Rasenfläche genutzten Areals am Wall, das Privatleute dem Verein unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, angestellt. Der Termin am Samstag soll auch dazu dienen, Förderern die Erfolge zu präsentieren. „Wir wollen zeigen, was alles schon passiert ist“, so Klein.

Mittlerweile macht allerdings die regelmäßig auftretende Dürre Probleme. War die Wasserversorgung in den ersten Jahren noch kein großes Problem, so nehmen die Schwierigkeiten laut Klein zu. „Wir haben sieben 1 000-Liter-Tanks“, zeigt er. Damit werde das Regenwasser aufgefangen. 4 000 bis 5 000 Liter seien der untere Monatsverbrauch für die Gemüsebeete und Obstbäume beziehungsweise -sträucher.

Das Problem dabei: Wenn es wochenlang nicht regnet, gibt es keine alternative Wasserquelle auf dem Gelände. Die „Grünen Planet“-Mitglieder müssen dann bei Nachbarn fragen, ob sie Wasser bekommen können. Dann werden auch mal recht lange Schläuche gelegt. „Wenn du mitten in der Saison stehst, willst du ja nicht, dass alles eingeht“, so Klein.

Wegbeschreibung

Der Garten befindet sich am Stadtwall, hinter der Kleinen Wallstraße. Der Zugang ist entweder vom K+K-Parkplatz oder von der Stellfläche an der Ecke Kleine Wallstraße/Kaiserstraße möglich.