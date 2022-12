Grüne: Ulrike Berg verlässt Stadtrat

Von: Dierk Rohdenburg

Ulrike Berg © -

Wildeshausen – Es kommt erneut Bewegung in das Personal des Wildeshauser Stadtrates: Ulrike Berg, die vor einem Jahr für die Grünen gewählt worden war, gibt ihren Ratssitz aus beruflichen Gründen wieder ab.

Der Fraktionsvorsitzende der Gruppe Grüne/Linke, Klaus Schultze, bedauerte auf Nachfrage den Verzicht Bergs. Sie habe sich sehr schnell in die Themen eingearbeitet und sei ein Gewinn für die Fraktion gewesen, so seine Einschätzung.

Gleichzeitig hat er Verständnis für die Entscheidung, weil sich Berg beruflich neu orientieren wird. An ihre Stelle tritt ab dem 15. Dezember Thomas Konitzer, der zwar zunächst noch beruflich öfters außerhalb Wildeshausens aktiv sein wird, danach aber voll in der Fraktion mitarbeiten kann.

Thomas Konitzer © -

Im Rahmen der Sitzung stehen weitere Änderungen bei den Ausschüssen an. So hat die UWG-Fraktion beantragt, Claudia Gladen aus dem Schulausschuss abzuberufen. Gladen war vor wenigen Monaten von der UWG zur CDW gewechselt. An ihrer Stelle soll nun Wolfgang Däubler den Sitz übernehmen.

CDW beantragte Neubesetzung der Ausschüsse

Gleichzeitig hat die CDW eine Neubesetzung der Ausschüsse beantragt, was durchaus auch Folgen für die Besetzung des Verwaltungsausschusses und eine Abwahl oder Wahl eines stellvertretenden Bürgermeisters haben könnte. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung ist der Antrag aber nicht zu beraten, da sich das substantielle Stärkeverhältnis der Fraktionen nicht geändert habe.

Durch den Wechsel Gladens ergibt sich in der Verteilung der Sitze im Rat der Stadt die Konstellation, dass die SPD-Fraktion sieben Sitze, die Gruppe Grüne/Linke ebenso wie die Fraktionen der CDU sowie der CDW jeweils fünf Sitze, die FDP-Fraktion vier Sitze, die UWG-Fraktion drei Sitze und die AfD-Fraktion und „Pro Wildeshausen“ jeweils zwei Sitze haben. Dazu komme Karl Schulze Temming-Hanhoff als fraktionsloses Mitglied mit einem Sitz und der Bürgermeister Jens Kuraschinski.+

In der Berechnung zur Sitzverteilung ergibt sich infolge des Fraktionswechsels ein Patt-Situation zwischen der Gruppe Grünen/Linke und den Fraktionen der CDU und CDW. Alle drei Gruppen/Fraktionen besitzen nun in der Rangfolge den gleichen Teiler zur Beanspruchung eines weiteren Ausschusssitzes. Für diesen Fall sieht das Kommunalverfassungsgesetz die Vergabe der Ausschusssitze per Losentscheid vor.

Daraus folgt jedoch laut Stadtverwaltung gleichzeitig, dass die gesetzliche Voraussetzung einer substantiellen Änderung im Stärkeverhältnis der Fraktionen und Gruppen in den Ausschüssen nicht gegeben ist. Eine zufällige Änderung durch einen Losentscheid reiche nicht aus.