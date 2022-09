Grüne/Linke kritisieren neue Biogasanlage in Düngstrup heftig

Fraktionsvorsitzender Klaus Schultze beklagt „blinde Investorenhörigkeit“

+ © Thomas Speckmann Biogasanlagen, hier ein Symbolfoto, sind umstritten. © Thomas Speckmann

Der Fachausschuss war dagegen, der Verwaltungsausschuss dafür: Nun kritisiert die Grüne/Linke-Fraktion die Pläne für die neue Biogasanlage in Düngstrup.

Düngstrup – Die Erweiterung der Biogasanlage in Düngstrup erzeugt fast nur Verlierer, findet der Vorsitzende der Fraktion Grüne/Linke im Wildeshauser Stadtrat, Klaus Schultze. Gegen den Widerstand seiner Fraktion habe der Verwaltungsausschuss den Fachausschuss überstimmt und ein Bebauungsplanverfahren mit dem Ziel, eine „industrielle Biogasanlage“ in Düngstrup zu errichten, eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Befürworter dieses desaströsen Schrittes haben sich dabei bedingungslos die Werbekampagne der Agrarindustrie zu eigen gemacht und zahlreiche Bedenken von Anwohnern und unabhängigen Fachleuten missachtet“, so Schultze. Sollte die Anlage im von den Investoren gewünschten Umfang gebaut werden, werde es viele Verlierer geben, zuerst die Menschen in Düngstrup. Das Dorf werde durch die Industrieanlage seinen Charakter verändern, die Verkehrsprobleme seien von der Lobby gezielt bagatellisiert worden.

„Fatale Tierhaltungsdichte wird weiter erhöht“

Verlierer seien auch die bäuerlichen Betriebe, die mit ihren bestehenden Anlagen verdrängt würden, der Kostendruck auf die Flächen werde weiter steigen, sagt Schultze voraus. Die für die projektierte Riesenanlage benötigten Substrate stünden im Umland kaum zur Verfügung, was entweder in wachsende Transportbelastungen münde oder die „fatale Tierhaltungsdichte“ weiter erhöhe, mithin zählten auch Tiere und Umwelt zu den Verlierern.

Nicht zuletzt der Anlagenbetreiber aus Düngstrup selbst, Jörn Ahlers, könne Opfer seiner „überdimensionierten Pläne“ werden, denn er geht ein enormes wirtschaftliches Risiko ein, warnt der Grünen/Linke-Fraktionsvorsitzende. Das Heft des Handelns habe dabei nicht der Investor, sondern der Anlagenbauer in der Hand, hinter dem große Agrarkonzerne stünden.

„Politik und Verbraucher werden systematisch in die Irre geführt“

Die effizienten Biogasanlagen neuen Typs könnten eine gute Brückentechnologie sein, bis die Tierhaltungsdichte in der Region auf ein verträgliches Maß reduziert ist, meint Schultze zwar. „Aber an einer vernünftigen und mit Augenmaß gesteuerten Entwicklung hat die Agrarindustrie kein Interesse. Politik und Verbraucher werden systematisch mit geschönten Klimabilanzen in die Irre geführt, die ausblenden, dass in Südamerika die Urwälder vernichtet werden für die Futtermittelerzeugung der nimmersatten Fleischindustrie und die daraus resultierenden Düngerüberschüsse unserer Landwirtschaft.“

Diese „fatalen Folgen“ könnten im Fall Düngstrup nur noch eingedämmt werden, wenn Stadtrat und Verwaltung sich im Bauleitverfahren zu strikten Auflagen durchringen, hofft Schultze. „Aber darauf ist wegen der blinden Investorenhörigkeit der meisten Fraktionen kaum zu hoffen.“