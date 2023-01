Großleitstelle Oldenburg: Zahl der Notrufe steigt deutlich

Viele Anrufer wissen sich nicht mehr selbst zu helfen

+ © GOL Viel zu tun in der Großleitstelle: Dort laufen die Notrufe unter 112 auf. © GOL

Die Schwelle, um den Notruf zu wählen, ist gesunken. Laut Großleitstelle Oldenburg um 20 Prozent seit dem Jahr 2019. Die Gründe sind unklar.

Landkreis – Immer öfter wird im Bereich der Großleitstelle Oldenburger Land, zu deren Einzugsgebiet der Landkreis Oldenburg gehört, der Notruf 112 gewählt. „Die Zahl ist seit dem Jahr 2019 um rund 20 Prozent angestiegen“, sagt der Geschäftsführer Frank Leenderts. Damals bilanzierte die Großleitstelle 270 000 Notrufe. Somit dürften es im vergangenen Jahr rund 320 000 gewesen sein.

Über die Gründe für den deutlichen Anstieg kann Leenderts nur mutmaßen. „Auf jeden Fall ist die Schwelle, die 112 zu wählen, deutlich gesunken“, stellt er fest. Dazu komme, dass sich viele Bürger nicht mehr selbst zu helfen wüssten, beispielsweise mit Wadenwickeln das Fieber zu senken. Oft wüssten die Leute auch nicht so richtig, wann es sich um einen Notfall handele, der den Einsatz des Rettungsdienstes erfordere. „Die Notrufe landen in jedem Fall bei uns, und unsere Mitarbeiter müssen dann am Telefon klären, ob es sich tatsächlich um einen klassischen Notfall handelt.“ In der Stadt Oldenburg sowie im Landkreis Cloppenburg gebe es bereits die Möglichkeit, nicht gleich den Rettungsdienst und/oder den Notarzt loszuschicken. In diesem Fall fahre der Gemeinde-Notfallsanitäter los, um beim Patienten nach dem Rechten zu sehen. „Wenn er Kapazitäten hat, fährt er über Landkreisgrenzen – beispielsweise nach Wildeshausen“, erklärt Leenderts.

Großer Arbeitsaufwand

In vielen Fällen lasse sich am Telefon nicht zweifelsfrei klären, ob der Anrufer tatsächlich einen Notfall schildert. Dann müssen die Rettungsdienste raus und nachschauen – was immer einen großen Aufwand bedeute.

Die Anwahl des Notrufes hat nach Einschätzung von Leenderts oft auch mit dem demografischen Wandel zu tun. Es gebe mehr ältere Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen könnten. Oft seien auch Nachbarn nicht in der Nähe, weil sie berufstätig seien. Zudem steige die Zahl der Migranten, die oft auch nicht wüssten, wo sie unkompliziert schnelle Hilfe herbekämen.

Der Anstieg der Notrufe ist kein Phänomen, das sich nur im Oldenburger Land zeigt. Auch im benachbarten Bremen wird die Nummer immer öfter gewählt. 2021 verzeichnete die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle rund 140 000 Notrufe. Im vergangenen Jahr waren es knapp 190 000 – ein Plus von mehr als 35 Prozent.

Die Einsatzzahlen stiegen dann allerdings nicht im gleichen Maß wie die Notrufe. Die Feuerwehr führt das auf die vor einem Jahr eingeführte standardisierte Notrufabfrage zurück. Wer die Nummer wählt, muss eine Reihe wichtiger, vorgegebener Fragen beantworten. Anhand des Dialogs können die Sachbearbeiter feststellen, welche Art von Hilfe erforderlich ist.