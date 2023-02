Großes Spielzeug-Angebot lockt Kinder im Landkreis Oldenburg

Von: Marten Vorwerk

Das Angebot „Café Kinderwagen und Bobbycar unterwegs“ wird in Ganderkesee von Kindern und Eltern gut angenommen. © vorwerk

Die Aktion „Café Kinderwagen und Bobbycar unterwegs“ vom Jugendamt des Landkreises Oldenburg ist seit mehr als einem Jahr ein Erfolg. Die Kinder freuen sich über viele Spielzeuge. Eltern können sich mit Pädagogen austauschen.

Ganderkesee – Nicole Kirschnig hat sich mit ihrem vierjährigen Sohn und ihrer einjährigen Tochter auf den Weg zum Spielplatz an der Uhlandstraße in Ganderkesee gemacht. Heute steht der Transporter mit dem Angebot „Café Kinderwagen und Bobbycar unterwegs“ am Spielplatz zwischen den vielen Mehrfamilienhäusern. Als sie ankommen, ist viel los. Mehr als 15 Kinder und fünf Elternteile sind da. Die Kleinen spielen miteinander, die Erwachsenen unterhalten sich bei einer Tasse Kaffee. „Ich mag das hier total. Wir waren lange nicht da, aber mein Sohn hat sich sofort daran erinnert, als ich davon gesprochen habe“, erzählt Kirschnig.

Das mobile Angebot organisiert das Jugendamt des Landkreises Oldenburg seit etwas mehr als einem Jahr. Mit Bobbycars, Ballspielen, Treckern, Laufrädern, Bastel- und Malaktionen und Sitzbänken sind die Mitarbeiterinnen der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen und Kinderschutz unterwegs – immer im Zwei-Wochen-Rhythmus an sechs Standorten im Landkreis. Kirschnig nutzte die Aktion im vergangenen Sommer häufiger. „Jetzt hat mein Sohn ausgerechnet an diesem Tag immer etwas anderes vor, außer heute. Das Spielzeug-Angebot, das er hier vorfindet, ist toll. Außerdem trifft er andere Kinder. Darüber freut er sich auch“, erzählt die Mutter. Sie hat über den Kurs „Starke Eltern – Starke Kinder“, an dem ihr Ehemann teilgenommen hat, vom „Café Kinderwagen und Bobbycar unterwegs“ erfahren. Kursleiterin war Elke Brüggemann-Brand, die nun auch das Angebot des Jugendamtes betreut – in Ganderkesee zusammen mit Birgitta Oltmanns.

Alle Kinder sind willkommen, obwohl das Angebot „eigentlich für Kinder bis zu drei Jahren“ gilt

Immer zwei Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen sind mit dem Transporter unterwegs. „Jeder kann kommen. Die Aktion ist eigentlich für Kinder bis drei Jahre. Aber wir schicken niemanden weg“, erklärt Brüggemann-Brand. Sie ist Ergotherapeutin und damit die Einzige der Teammitglieder, die weder ausgebildete Hebamme noch Erzieherin ist.

„Insgesamt sind wir mit 15 Frauen dabei, die entweder an den mobilen Stationen, wie hier in Ganderkesee, oder an den stationären Standorten mithelfen“, erzählt Ann-Kristin Hübner. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes koordiniert die Aktion. Es wurde anfangs über das Programm „Aufholen nach Corona“ finanziert. Inzwischen läuft alles über das Jugendamt des Landkreises Oldenburg.

Das „Café“ ist nicht nur dafür da, Kindern Spielangebote zu schaffen. „Es kommen Eltern auf uns zu, wenn sie Fragen haben. Zum Beispiel, wenn sie keinen Kita-Platz finden. Wir versuchen zu helfen und schauen, welche Anlaufstellen es gibt“, erzählt Brüggemann-Brand. Sie sagt: „Wenn viele Kinder da sind, macht es besonders Spaß. Wenn wenig los ist, ist das auch gut. Da ist mehr Zeit für Gespräche mit den Eltern.“

Alle Informationen zum „Café Kinderwagen und Bobbycar unterwegs“ Unter www.oldenburg-kreis.de/kinderwagen sind alle Informationen über das „Café Kinderwagen und Bobbycar unterwegs“ zu finden.