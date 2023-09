Reitturnier „Am Fillerberg“ in Gedenken an Siegbert Schmidt

Von: Dierk Rohdenburg

Das dreitägige Reitturnier in Wildeshausen soll in Gedenken an Siegbert Schmidt über die Bühne gehen. © dr

Wildeshausen – Die Veranstalter des geplanten Reitturniers am kommenden Wochenende sind geschockt. Hauptsponsor und langjähriger Vereinsvorsitzender Siegbert Schmidt ist am Samstag tödlich verunglückt.

Das Turnier soll dennoch über die Bühne gehen. Das hat die Familie von Siegbert Schmidt bereits am Sonntag entschieden. Sie ist sicher, dass das im Sinne des Verstorbenen ist, der nicht nur Hauptsponsor des Turniers ist, sondern vor vielen Jahren dafür gesorgt hat, dass hochklassiger Reitsport auf der Anlage des Reitvereins „Leichttrab“ in Wildeshausen gezeigt werden kann.

Die Familie wird sich aus verständlichen Gründen nicht mehr an der weiteren Ausrichtung der nächsten Veranstaltung beteiligen. Die Organisatoren planen nun, im Rahmen des Turniers eine Gedenkminute. Für das Hauptspringen der Klasse S* am Samstag wird ein Gedächtnispreis an Siegbert Schmidt ausgelobt, so die Veranstalter, die überlegt hatten, das gesamte Turnier abzusagen.

Wie berichtet, ist Siegbert Schmidt am Samstag im Hochsauerland bei einer Motorradtour tödlich in einer Kurve verunglückt. Er prallte in einer Kurve gegen die Seitenplanke und konnte nicht mehr reanimiert werden.

Das Spring- und Dressurturnier mit Wettbewerben von Aufbauprüfungen bis zur Klasse S* ist von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, auf der Reitanlage „Am Fillerberg“ in Wildeshausen geplant. Zahlreiche nationale und internationale Reitsportler nehmen teil.

Am Freitag sind hauptsächlich Jungpferde- und Aufbauprüfungen der Klasse A bis Klasse M* angesetzt. Am Samstag ist der Haupt-Springtag mit Springprüfungen der Klasse A** bis zum großen Gedächtnispreis am Nachmittag: der Springprüfung Klasse S* mit Stechen. Am Sonntag wird das Dressurviereck für Prüfungen der Klasse A* bis zur Klasse L* aufgebaut.

Der Eintritt ist kostenlos. Für die Verpflegung der Zuschauer wird gesorgt.