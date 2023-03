Großer Flohmarkt im Neubaugebiet: Die Bratwürste sind schon alle

Von: Dierk Rohdenburg

Hatten Spaß beim Verkauf: Die Anwohnerinnen der Fliederstraße 13 in Wildeshausen. © dr

Zahlreiche Nachbarn im Neubaugebiet vor Bargloy (Wildeshausen) haben Stände aufgebaut und verkaufen nicht mehr benötigte Waren.

Wildeshausen – Zwei Neubaugebiete im Wildeshauser Westen verwandelt sich an diesem Sonntag bis 17 Uhr in eine ausgedehnte Flohmarktzone. Bei trockener Witterung stellten die Bewohner der Bleicher- Schmieden-, Weber-, Schuster-, Krämer-, Flieder-, Lupinen- und Kornblumenstraße ebenso wie die der Straßen „Am Fuchsbau“ sowie „Am Rapsacker“ Tische vor das Grundstück oder unter den Carport, um gebrauchte Waren anzubieten.

Zwar gab es zwischen den Ständen immer wieder einige Meter zu überbrücken, doch viele Kaufwillige verbanden das gleich mit einem Mittagsspaziergang. Ab 11 Uhr ging es vor den meisten Häusern los, und schon nach einer Stunde wurde bereits eifrig gefeilscht. Um 13 Uhr waren bereits die Bratwürste restlos verkauft, Kuchen gab es jedoch auch später noch. Der Erlös ging an den Kindergarten „Zwergenland“.

Große Resonanz bei den Nachbarn

„Wir wussten nicht, wie viel wir kaufen sollten“, berichteten Saskia Stöver und Ivonne Krüger, die Ende November einen Zettel in die Briefkästen der Nachbarn geworfen hatten, um zu erfragen, wer Interesse an einem Viertel-Flohmarkt hat. „Ich kenne solche Märkte von meiner Schwägerin in Großenkneten“, berichtete Stöver. Es habe rund 50 Rückmeldungen gegeben. Am Sonntag hätten dann aber wohl deutlich mehr Nachbarn Stände nach draußen gestellt.

Die Männer vom Grill und Kuchenstand: Thomas Stöver und André Krüger. © dr

Während André Krüger und Thomas Stöver Wurst und Kuchen verkauften, boten die Frauen Spielzeug und Kindersachen an. Dieses Sortiment fand sich auch an vielen anderen Ständen. Im Neubaugebiet leben viele junge Familien, und da ist es sinnvoll, nicht mehr benötigte Kleidung oder Spielwaren gegen ein geringes Entgelt ein paar Häuser weiterzuverkaufen. Auch Meike Uhlhorn, die vor dem Mehrparteienhaus an der Fliederstraße mit Freunden und Nachbarn einen Stand aufgebaut hatte, war ganz begeistert. „Das sollte in Zukunft jährlich stattfinden“, erklärte sie.