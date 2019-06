Großer Empfang für Schaffer und König

550 Senioren feiern am Sonnabend im Festzelt und schunkeln zu Schlagermusik

+ Vorstellung von König Jan Hoffrogge (l.) und Schaffer Philipp Hogeback im Festzelt. Fotos: Rohdenburg

Wildeshausen – Sobald die Kinder in einem großen Zug in Richtung Krandel aufgebrochen waren, setzen sich am Samstagmittag weitere große Gruppen in Bewegung. Aus den Altenheimen ging es in Begleitung ins Festzelt zum großen Seniorennachmittag. Die Gilde hatte auch dieses Jahr wieder rund 550 Menschen gesetzteren Alters eingeladen, um bei Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränken einen vergnügten Nachmittag zu verbringen.