Großer Auftritt eines Kurzfilms

Bei den Dreharbeiten für den Kurzfilm: Filmstudent Maximilian C. Fischer aus Wildeshausen studiert in Berlin.

Wildeshausen – Berühmte Filmemacher aus Wildeshausen gibt es bislang noch nicht. Doch das kann sich ändern, wenn der gebürtige Wildeshauser Maximilian C. Fischer mit seinen Projekten Erfolg hat. Der 24-Jährige studiert in Berlin „Screen Based Media“ und stellte am Donnerstagabend seinen mit Kommilitonen gedrehten siebenminütigen Streifen „Berlin Alexanderplatz“ im LiLi-Servicekino in der Kreisstadt vor.

„Das ist ein großartiges Gefühl. Ich fühle mich sehr geehrt“, so der Nachwuchsfilmer, der die St.-Peter-Grundschule, die Realschule und die Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen besucht und früher im Kino gejobbt hatte. Daher kennt er dessen Leiter Heinz Rigbers auch persönlich. Dieser hatte den Kurzfilm auf Fischers Facebookseite entdeckt und gefragt, ob er ihn im Vorprogramm der Neuverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ von Regisseur Burhan Qurbani zeigen dürfe. Die jungen Filmemacher waren von dieser Idee begeistert.

Ausbildung zum Mediengestalter in Bremen

Fischer absolvierte im Jahr 2018 eine Ausbildung zum Mediengestalter in Bremen und war schon dort in große internationale Projekte involviert. Doch um richtige Filme produzieren zu können, fehlten ihm noch Erfahrungswerte und Kentnisse. Vor einem Jahr qualifizierte er sich für einen von 24 Studienplätzen in Berlin und lernt aktuell im dritten Semester. „Er rückt so seinem Traum, richtige Spielfilme zu produzieren, immer näher“, sagt Rigbers.

Derzeit produziert Fischer mit Studienkollegen ein großes Musikvideo für eine Berliner Band und ist bei Dreharbeiten für Serien am Set. Zudem übt er in seiner Selbstständigkeit weitere Jobs als Mediengestalter, Fotograf und Filmemacher aus.

Der Kurzfilm entstand aufGrundlage eines Skriptes des Spielfilm-Klassikers „Berlin Alexanderplatz“ aus dem Jahr 1931 von Alfred Döblin. „Wir haben ihn im Rahmen eines Uniprojektes im Juni unter Coronabedingungen mit kleinem Team gedreht“, erzählt Fischer.

Der Streifen handelt von einem Jugendlichen namens Franz, der aus einem kaputten Elternhaus kommt. Der Vater ist Alkoholiker und gewalttätig, während die Mutter eine sehr enge und gute Beziehung zu ihrem Sohn pflegt. Daher fällt es ihm schwer, dass sie ihn zu seinem eigenen Schutz auffordert, zu verschwinden. Sie möchte, dass er dem Vater nicht mehr ausgesetzt ist und schickt den jungen Mann nach Berlin.

Die Story des Films

Der Film beginnt mit einer Zugfahrt vom Land in die Großstadt. Auf der Fahrt liest Franz den Abschiedsbrief seiner Mutter, in dem die Hintergrundgeschichte erklärt wird. In Berlin angekommen, überfordert ihn die Hektik der vielen Menschen und des Lärms. Durch die Eindrücke der Großstadt und seiner Hilflosigkeit erleidet Franz am Ende einen Nervenzusammenbruch. Letztendlich kommt er am Alexanderplatz an, wo er deutlich sicherer und abgeklärter in Anbetracht der neuen Umstände zu sein scheint.

Die Stimme der Mutter wird von Stefanie Poljakoff gesprochen, bekannt aus „Rote Rosen” und „Doctor’s Diary”. Der Protagonist, gespielt von Dean Vitun Markulla, ist ein Berliner Choreograf, der internationale Tanzworkshops leitet.

Das Filmteam bestand aus den Studenten Quentin Boeser, Nao Aphischai Luu, Marusch Mehnert und Fischer. Jedes Mitglied der Gruppe hat Kamera geführt. „Wir haben zu großen Teilen unsere eigene Ausrüstung genommen, weil wir an die Sachen von der Hochschule wegen Corona nicht so schnell rangekommen sind“, berichtet Fischer. Insgesamt hätte das Team vier Tage lang gedreht. Dreimal waren die jungen Leute von 22 bis 5 Uhr in Berlin unterwegs, um ihre Geschichte abzulichten.

Wer Interesse hat, kann das Werk am Sonnabend, 8. August, und am Dienstag, 11. August, jeweils ab 19.30 Uhr im Vorprogramm von „Berlin Alexanderplatz“ im LiLi-Servicekino sehen. dr