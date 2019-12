Große Welle der Hilfsbereitschaft

Nachbarn unterstützen Feuerwehr bei Großbrand / Angebote im Internet

+ Wenig Platz am Unglücksort: Die Rettungskräfte mussten die umliegenden Straßen blockieren, um arbeiten zu können. Fotos: nSN

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Wildeshauser Bürger halten in der Not zusammen. Unter diesem Motto könnten einige Aktivitäten stehen, die nach dem verheerenden Brand am 1. Weihnachtstag am Forstweg in der Wittekindstadt standen (wir berichteten). Viele Menschen halfen vor Ort und boten ihreUnterstützung an.