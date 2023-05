Große Verdienste um die Schützengilde: Orden für Siegbert Schmidt, Manfred Wulf und Detlev Hohn

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Siegbert Schmidt © Bornholt

Wildeshausen – Gleich drei Verdienstkreuze verlieh die Wildeshauser Schützengilde am Dienstag langjährigen Mitgliedern des Offizierskorps. Die Auszeichnungen erhielten Oberstleutnant Siegbert Schmidt, Hauptmann Manfred Wulf und Major Detlev Hohn.

Wulf und Schmidt hätten sich immer über das normale Maß hinaus für die Gilde eingesetzt, lobte General Jens Kuraschinski. „Viele Jahre seid ihr bereits Offiziere und habt treu und loyal euren Dienst als Laufbahnoffiziere erfüllt. Zwischenzeitlich seid ihr beide gestandene Stabsoffiziere und in dieser Funktion als offizielle Amtsträger unterwegs.“ Schmidt sei Schatzmeister und Wulf Adjutant des Obersts.

Manfred Wulf © -

„Ein besonderes Augenmerk lag bei euch beiden stets bei den Finanzen. Keine leichte und auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe“, fuhr Kuraschinski fort. „Ihr habt euch immer wieder Gedanken gemacht, was wir innerhalb der Gilde weiter optimieren können, wie wir schlanker und effizienter werden.“ Hervorzuheben sei zudem die Idee des „Fördervereins Gildefest“. Der Verein sei 2019 gegründet worden. „Größtes Projekt war bisher der Spendenaufruf für die Flutopfer im Ahrtal“, so Kuraschinski. Dort seien weit über 50 000 Euro Spendengelder in der Wildeshauser Bevölkerung zusammengekommen, die für den Wiederaufbau ins Ahrtal geflossen seien.

Major Hohn war sechs Jahre Hauptmann der Wache

Major Hohn ist seit 2022 Epaulettenträger im Oberhaus der Schützengilde. „Von 2016 bis 2022 warst du der Hauptmann der Wache, das wohl beliebteste, aber auch ein zumeist forderndes Amt innerhalb der Gilde“, führte Kuraschinski aus. „Mit viel Engagement hast du diese Aufgabe wahrgenommen, hast immer den richtigen Ton bei den Wachekameraden getroffen und warst ferner über viele Jahre im Musik- und Festplatzausschuss über das normale Maß hinaus im Einsatz.“ Hervorzuheben sei auch der Einsatz beim jährlichen Aufbau und die Herrichtung des Rathauses zu Pfingsten.

Detlev Hohn. © Bornholt