Große Unsicherheit am Immobilien-Markt

Von: Ove Bornholt

Zu verkaufen: Auf dem Immobilien-Markt in Wildeshausen und umzu tut sich nach Einschätzung von Maklern zurzeit wenig. © dpa

Der Wohnmarktbericht der Landessparkasse zu Oldenburg sieht einen Wendepunkt für Wildeshausen. Drei Makler schildern ihre Sicht auf den Markt in der Kreisstadt.

Wildeshausen – Wie entwickelt sich der regionale Wohnungsmarkt? Glaubt man einem aktuellen Wohnmarktbericht der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), dann steht Wildeshausen an einem Wendepunkt. Mehrere Makler äußern sich im Gespräch mit unserer Zeitung ähnlich.

Laut Berechnung der LzO lag der Quadratmeterpreis für verkaufte Häuser Ende vergangenen Jahres bei durchschnittlich 2 310 Euro. Bei Objekten, die stark nachgefragt sind, soll dieser Preis in den kommenden Jahren nur leicht sinken. Das sieht bei Häusern, die weniger begehrt sind, anders aus. Hier rechnet die Sparkasse mit einem Durchschnittspreis von rund 2 000 Euro für 2024.

Für Eigentumswohnungen sollen die Preise weiter sinken

Bei Wohnungen ist die Prognose noch ein Stück drastischer. Wer eine Eigentumswohnung erwerben wollte, zahlte laut LzO bis Ende vergangenen Jahres im Durchschnitt 2 500 Euro pro Quadratmeter. Bei stark nachgefragten Objekten wird bis 2024 noch ein Preis von rund 2 400 Euro vorhergesagt. Wohnungen, die nicht so begehrt sind, sollen dann pro Quadratmeter aber im Schnitt nur noch 2 000 Euro kosten.

Der Wildeshauser Immobilienmakler Michael Müller sieht ebenfalls eine Trendwende am Markt – unter anderem weil der Kapitaldienst, also Zinsen und Tilgung, deutlich teurer geworden ist. Generell gebe es zurzeit wenig Bewegung. „Viele Leute warten erst einmal ab. Das gilt für beide Seiten. Die Käufer sagen, dass die Preise noch sinken. Die Verkäufer hoffen auf eine Erholung.“

Auf rund 15 Prozent schätzt der Makler den Rückgang der Preise für alte Immobilien. Je nach Lage und energetischem Zustand gebe es deutliche Unterschiede. Das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz sei einerseits gut für Makler, weil viele Menschen ihr Eigenheim verkaufen wollten. „Sie wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Bei unserer Bundesregierung ist das ein bisschen wie Rätselraten.“ Auf der anderen Seite sei das Gesetz ein großer Unsicherheitsfaktor für potenzielle Käufer.

3,5 Prozent Rendite reichen nicht mehr

Die Firma Müller Immobilien ist auch im Geschosswohnungsbau aktiv. Bei einer Rendite von 3,5 Prozent und angesichts gestiegener Zinsen sowie dem Wegfall von Fördermitteln würden einige Investoren ihr Geld lieber anders anlegen, hat Müller beobachtet.

Olaf Klawonn von der Firma VR-Immobilien Wildeshauser Geest in der Kreisstadt ordnet die gestiegenen Zinsen in einen größeren Rahmen ein. „Das Niveau war ja Anfang der 1990er-Jahre teils zweistellig.“ In 30 Jahren sei es auf ein Prozent gesunken. „Auf diese lange Abwärtsbewegung ist jetzt eine plötzliche Aufwärtsbewegung gefolgt. Das hat den Markt stark gelähmt.“

Auch in Bezug auf das Gebäudeenergiegesetz zieht Klawonn die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte heran. Nach der Ölkrise 1976 habe es schon in den 1980er-Jahren eine Wärmeschutzverordnung gegeben. „Und dass eine 30 Jahre alte Immobilie eine neue Heizung braucht, ist doch jedem klar.“ Beim Neubau eines Mehrfamilienhauses in Kirchhatten hätte VR-Immobilien schon vor fünf Jahren auf eine Erdwärme-Heizung gesetzt. Die aktuelle Unsicherheit sei auch durch Medien befeuert worden.

Grundsätzlich blickt Klawonn optimistisch in die Zukunft. „Die Nachfrage nach einem Eigenheim ist immer noch da. Das ist der Hauptwunsch vieler junger Paare. Man könnte sogar sagen, der typische Hauptwunsch der Deutschen.“

Grundstücke für Neubau weiter knapp

Viele Leute kaufen sich ein Haus, viele wollen aber auch neu bauen. Letzteres muss aktuell kein Fehler sein. Immobilienmakler Helmut Müller geht nicht davon aus, dass die Preise sinken. „Die Kommunen halten die Grundstücke knapp“, erwartet der Wildeshauser, dass das Angebot in Zukunft nicht größer werden wird. Demzufolge rechnet er nicht mit sinkenden Grundstückspreisen. „Und durch die erhöhten energetischen Aufwendungen kann man auch nicht günstiger bauen.“

Beim Bestandsbau sieht der Geschäftsführer der Firma Müller Wohnbau hingegen durchaus eine Trendwende. „Die Nachfrage ist zwar an sich noch da, aber das regelt sich dann über die Finanzierung. Wegen der hohen Zinsen und Tilgung gibt es nicht so viel Interesse wie in den Vorjahren.“

Beim Thema Gebäudeenergiegesetz „spüre ich viel Unsicherheit“, so der Immobilienkaufmann. „Viele Hausbesitzer wissen nicht, wie sie das Gesetz umsetzen sollen. Es kursieren auch viele falsche Zahlen“, hofft er auf mehr Verbindlichkeit.

Wohnmarktbericht

Die Wohnmarktberichte können kostenpflichtig unter www.lzo.com bestellt werden.