Große Sorgen im Krankenhaus Johanneum

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Zu Besuch im Krankenhaus Johanneum: Andrea Oefler, Rainer Lange, Hubert Bartelt (Geschäftsführer), Werner Wulf, Pia van de Lageweg (Landtagskandidatin), Heike Burghardt, Thore Güldner (Fraktionsvorsitzender, v.l.) © SPD

Wildeshausen – Das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen hat große Projekte zu stemmen. Das bringt auch Sorgen mit sich.

Am Freitag soll die Grundsteinlegung für die Erweiterung und Umstrukturierung des Hauses erfolgen, um es zukunftsfest zu machen. Dafür wurden bislang 38,7 Millionen Euro veranschlagt, die vom Land, dem Landkreis sowie der Stadt Wildeshausen kommen. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Kosten deutlich steigen werden.

Derzeit belasten das Krankenhaus aber die steigenden Energiekosten deutlich mehr, weil man die eigenen Preise wegen laufender Verträge nicht erhöhen kann. „Wir drehen an allen Schräubchen, machen uns aber für 2023 große Sorgen“, wird Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt in einer Pressemitteilung der SPD zitiert, deren Vertreter sich vor Kurzem in der Klinik umgesehen haben. Er hoffe, dass das Land und die öffentliche Hand das Haus unterstützen, so Bartelt. Die Politik dürfe die Krankenhäuser nicht im Regen stehen lassen.

Corona ist weiter eine große Belastung

Auch Corona sei noch immer eine große Belastung für die Beschäftigten des Johanneums, das bei Patientenbefragungen laut Bartelt gut abschneidet. 85 Prozent der Patienten würden das Haus weiterempfehlen. Das sei ein Wert, der über dem Bundesdurchschnitt liege.

Die Sozialdemokraten wollten sich vor Ort informieren, was mit mit dem Zuschuss des Landkreises (3,44 Millionen Euro) für die Erweiterung geschehen wird. Mit dabei waren die Landtagskandidaten Thore Güldner und Pia von de Lageweg. Güldner bekräftigte die Position der Kreis-SPD, dass sie weiter zum Johanneum stehe. Es sei ein wichtiger Teil der Gesundheitsregion und der wohnortnahen Gesundheitsversorgung. „Wir brauchen das Krankenhaus auch in Zukunft. Es ist ein wichtiger Standortvorteil für den Landkreis Oldenburg, auf den wir im Interesse der Menschen nicht verzichten wollen“, so der Sozialdemokrat.