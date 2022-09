Große Sorge: Petition zum Erhalt des Mehrgenerationenhauses abgegeben

+ © dr Ehrenamtliche Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses übergaben am Donnerstagabend die Petition an Bürgermeister Jens Kuraschinski. © dr

Wildeshausen – Mehr als 200 Personen haben in den vergangenen Wochen eine Petition zum Erhalt des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Wildeshausen unterzeichnet. Diese Unterschriftenliste wurde am Donnerstagabend durch Vertreter mehrerer im DRK-Haus aktiver Gruppen an Bürgermeister Jens Kuraschinski übergeben, um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen.

Die Unterzeichner setzen sich dafür ein, dass die Einrichtung in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes mit der bisherigen Leitung sowie dem Team geöffnet bleibt. Dem Vernehmen nach gibt es Hinweise darauf, dass die bisherige Leitung vom DRK-Kreisverband nicht mehr gewollt ist.

Hintergrund des aktuellen Protestes ist die Aussage aus dem DRK-Kreisverband in Hude, es habe im Mehrgenerationenhaus Misswirtschaft gegeben. Die DRK-Kreisgeschäftsführerin Grazina Urmonas hatte vor zwei Monaten gegenüber unserer Zeitung erklärt: „Was mit dem MGH geschieht oder nicht, obliegt aufgrund der Misswirtschaft der vergangenen Jahre im MGH einem Sanierungsplan mit den Banken des Kreisverbands Oldenburg-Land.“ Sie werde sich, sobald sie wisse, wie es mit dem MGH weitergeht, darüber öffentlich äußern.

Kein klärendes Gespräch mit dem Kreisverband

Die Unterzeichner der Petition beklagen, dass es seitdem zu keinem klärenden Gespräch mit dem Kreisverband gekommen sei. Ein Besuchstermin in Hude sei als ernüchternd und abweisend empfunden worden, obwohl der Wunsch nach einem offenen Gespräch groß sei.

Die Unterzeichner betonen, dass das MGH durch die „hervorragende Leiterin“ Sandra Scholz zu einer festen und wichtigen Institution und Anlaufstelle in Wildeshausen geworden ist. „Wir als ehrenamtliche Mitarbeiter und Unterstützer sehen uns in der Pflicht, die Vielzahl unserer Gruppen und Angebote zu vertreten“, heißt es weiter. Offenbar würden Ehrenamtliche gebraucht, aber beim DRK nicht gehört.