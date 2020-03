Große Krise nach Streit mit der Stadt

Wildeshausen – Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen besteht im September 125 Jahre. Seit ihrer Gründung am 28. September 1895 haben die ehrenamtlichen Helfer viele Brände gelöscht. In den ersten drei Folgen haben wir die Entwicklung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges beleuchtet.

Die Kämpfe setzten auch der Freiwilligen Feuerwehr arg zu. So wurden die in Wildeshausen vorhandenen Löschfahrzeuge nach Kriegsende durch die britischen Alliierten beschlagnahmt. Unermüdlich setzten sich die Mitglieder jedoch für den Neuaufbau ihrer Wehr ein. So stöberten sie ein Löschfahrzeug auf, das die Besatzungsmacht von einer anderen Wehr konfisziert hatte. Bei diesem Objekt fehlte jedoch die Pumpenanlage. Es wurde instandgesetzt und mit einer Tragkraftspritze 8/8 ausgerüstet. Von der Landesfeuerwehrschule in Loy bekam die Feuerwehr ein weiteres Löschfahrzeug 15 zur Verfügung gestellt. Somit war die Einsatzfähigkeit einigermaßen wieder hergestellt.

Doch nicht alles lief glatt. 1953 und 1954 kam es zu Irritationen zwischen der Feuerwehr und der Stadt, die fast zur Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr geführt hätten. Die Stadtverwaltung informierte Gemeindebrandmeister Hermann Benecke im Juli 1953 darüber, dass die Hunte oberhalb des Wehres – also in Höhe des Feuerwehrhauses – trockengelegt wird. Dies sollte in der Zeit vom 26. Juli bis zum 1. Oktober geschehen und war erforderlich, weil Rammarbeiten an der Uferbefestigung und TätiReparaturen am Wehr anstanden.

Benecke regte an, im Huntebett einen Bohrbrunnen anzulegen, um daraus die Hydrantenanlage im Feuerwehrhaus zu speisen. Der Stadtverwaltung waren die veranschlagten Kosten von bis zu 7 000 Euro aber zu hoch. Deshalb versuchten die Mitarbeiter unter Umgehung des Gemeindebrandmeisters in Zusammenarbeit mit Ortsbrandmeister Grotelüschen sowie Landesbrandmeister Stöver eine andere Lösung zu erzielen. Gleichzeitig beschloss die Verwaltung, das hinter dem Feuerwehrhaus liegende Grundstück zu verkaufen. Dadurch wäre eine wesentliche Vergrößerung des Domizils unmöglich gemacht worden.

Diese Vorkommnisse führten dazu, dass Gemeindebrandmeister Benecke sein Amt niederlegte. Die Feuerwehrversammlung beschloss in diesem Zusammenhang, Protest gegen die Pläne einzulegen. Das verlief jedoch erfolglos: Der Stadtrat stimmte dem Grundstücksverkauf zu.

Durch den Rücktritt Beneckes und einer längeren Krankheit von Ortsbrandmeister Grotelüschen war die Feuerwehr führungslos. Auf Bestreben einiger Mitglieder wurde am 27. Januar 1954 im Rahmen einer Versammlung beschlossen, Hermann Petermann für den Posten des Ortsbrandmeisters zu gewinnen und Benecke davon zu überzeugen, wieder zu kandidieren. Gleichzeitig sollten Verhandlungen mit der Stadtverwaltung aufgenommen werden, um das vermutete Desinteresse an den Brandschützern zu beseitigen und zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zu gelangen. Für den Fall eines Misserfolges zog man die Auflösung in Erwägung.

Tatsächlich kam es zunächst zu keiner Einigung, sodass die Auflösung zum 1. März beschlossen wurde. Erst eine Aussprache zwischen Bürgermeister August Oelmann, Ratsmitgliedern und Feuerwehrfunktionären brachte eine Entschärfung. Oelmann sagte zu, mit dem Käufer des Grundstücks Verhandlungen bezüglich eines Rückkaufs aufzunehmen. Die Versammlung hob den Auflösungsbeschluss auf.

1954 wurde Hermann Petermann einstimmig zum Ortsbrandmeister gewählt. Da Benecke eine Wiederwahl zum Gemeindebrandmeister ablehnte, kandidierte Petermann am 1. März 1954 auch für diese Funktion und bekleidete damit beide Ämter.

1955 bekam die Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug 8, einen Opel Blitz mit Frontpumpe und Tragkraftspritze. Das Fahrzeug war bis 1978 in Dienst und wurde dann an die Glashütte Oldenburg abgegeben. dr