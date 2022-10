Große Ehrungen zum Abschied für Ex-Kreisbrandmeister Andreas Tangemann

Von: Dierk Rohdenburg

Nach der Ehrung im Reitersaal: Landrat Andrzej Ochlak, Andreas Tangemann und Tangemanns Nachfolger Frank Hattendorf (v.l.). © JH

Wildeshausen – Große Ehre für Andreas Tangemann: Im Rahmen der offiziellen Verabschiedung als Kreisbrandmeister durch den Landkreis Oldenburg wurden dem Wildeshauser am Freitagabend sowohl das goldene Feuerwehr-Abzeichen des Landes Niedersachsen als auch die Verdienstmedaille der Stadt Wildeshausen verliehen.

Der Landkreis hatte in den Reitersaal der Gildestube in Wildeshausen eingeladen, wo Regierungsbrandmeister Udo Schwarz den langjährigen Funktionsträger mit der von Innenminister Boris Pistorius verliehenen Auszeichnung ehrte. Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski überreichte zudem die Verdienstmedaille an den sichtlich gerührten Feuerwehrmann.

18 Jahre lang war Tangemann Kreisbrandmeister. Zuvor hatte er, der 1977 in die Freiwillige Feuerwehr eintrat, bereits als Gruppen- und Zugführer, Ortsbrandmeister und stellvertretender Kreisbrandmeister gewirkt. Er ist zudem seit dem Jahr 2011 Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes.

Bei der Ehrung hob Landrat Christian Pundt hervor, dass Tangemann Kameradschaft lebe. „Er hat immer für die Feuerwehr gebrannt“, wählte Wardenburgs Bürgermeister Christoph Reents, Kreisvorsitzender des Städte- und Gemeindebundes, ein interessantes Sprachbild für die Feuerwehrarbeit.

Drei Gäste aus Polen zur Überraschung

Als Überraschung waren drei Feuerwehrfreunde aus dem polnischen Landkreis Nowomiejski nach Wildeshausen gekommen. Landrat Andrzej Ochlak gratulierte dem Wildeshauser, den er seit Jahren kennt, besonders herzlich.

Andreas Tangemann bedankte sich bei seiner Familie und den vielen Feuerwehrkameraden, die ihn in den vergangenen Jahren durch das Ehrenamt begleiteten. Er werde auch in Zukunft weiter in der Wildeshauser Feuerwehr aktiv bleiben. „Ich bin nicht weg, sondern nur woanders“, so der Wildeshauser zum Abschluss.