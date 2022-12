Großalarm für Feuerwehren: Nordwestbahn prallt mit Reh zusammen

Von: Dierk Rohdenburg

In einen Unfall verwickelt: Die Nordwestbahn prallte mit einem Reh zusammen. Symbo © dr

Düngstrup – Großalarm für die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup am Dienstag um 22.10 Uhr: Im Bereich Düngstrup war ein Zug der Nordwestbahn mit einem unbekannten Gegenstand zusammengeprallt.

Es musste von einem Personenschaden ausgegangen werden, weshalb die Feuerwehren mit Sirenenalarm gerufen wurden.

Aufgrund der Erfahrungen von Einsätzen dieser Art teilten sich die Rettungskräfte noch auf der Anfahrt auf. Ein Teil der Feuerwehren Düngstrup und Wildeshausen fuhren mit dem Rettungsdienst direkt die Unfallstelle an und übernahm die weitere Erkundung und Suche. Der andere Teil fuhr den Bahnhof Wildeshausen an, um dort die Lokomotive in Augenschein zu nehmen. „Damit konnte auch schnell erkundet werden, dass es sich vermutlich um einen Zusammenstoß mit einem Tier gehandelt haben müsste“, so Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels.

Die suchenden Einsatzkräfte im Bereich der Anprallstelle konnten letztendlich Entwarnung geben, da sie das verstorbene Reh gefunden hatten. Somit konnten alle Beteiligten schnell wieder heimfahren.

In Delmenhorst stieß die „Jan Harpstedt“ mit einem Auto zusammen

Einen weiteren Unfall mit einem Zug gab es am Dienstag gegen 16.40 Uhr. Diesmal war die Museumsbahn „Jan Harpstedt“ beteiligt.

Laut Polizeibericht befuhr ein 31-jähriger Delmenhorster mit einem Audi in Delmenhorst den Riedeweg in Richtung Brendelweg. Trotz des roten Blinklichts missachtete er die Haltelinie und fuhr zu dicht an den Bahnübergang heran. Als die mit ungefähr 30 Personen besetzte Museumsbahn durchfuhr, kam es zur Berührung zwischen der Seite des Zugs und der Front des Autos. Alle Personen blieben unverletzt.

Der Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei 10.000 Euro.