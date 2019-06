Gülle auf mehrere Äcker gespritzt: Größere Schäden

In Kleinenkneten

In Kleinenkneten stand die Gülle hoch im Randbereich des Ackers.

Kleinenkneten – Die Schäden durch übermäßig aufgespritzte Gülle auf einem Feld in Kleinenkneten sind wohl noch größer als zunächst angenommen. Wie berichtet, hatten Anwohner am Freitag entdeckt, dass große Mengen der Gülle von einen Maisacker aus über einen weiteren Acker in den Graben entlang der Landstraße zwischen Kleinenkneten und Bühren geflossen waren.